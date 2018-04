Nasprotnike premetaval kot za šalo: Adrian Gomboc evropski prvak!

Slovenski judoist Adrian Gomboc je na evropskem prvenstvu v Tel Avivu osvojil zlato kolajno v kategoriji do 66 kilogramov. V finalu se je pomeril z Italijanom Matteom Medvesom in zmagal z ipponom. Gomboc je bil lani na EP v Varšavi drugi.

Gomboca danes ni ustavilo nič. Nasprotnike je po blazinah premetaval kot za šalo, na koncu pa se veselil naslova evropskega prvaka, po Roku Drakšiču leta 2013 v Budimpešti drugega za slovensko moško izbrano vrsto.

Prekmurec, ki je v tej sezoni celjski klub Sankaku zamenjal za Bežigrad, je z iponoma po vrsti ugnal Ukrajinca Gevorga Hačatriana in Turka Sinana Sandala, nato pa z vazarijem še Izraelca Tala Flickerja. V polfinalu je bil v zlati točki znova z iponom boljši še od Azerbajdžanca Orkhana Safarova.

V finalu se je varovanec Roka Drakšiča, slednji na velikem tekmovanju prvič nastopa v vlogi trenerja, pomeril z Italijanom Matteom Medvesom in po poldrugi minuti vknjižil vazari. Prednost je držal, nato pa pred koncem uspel s še enim metom in končnim prijemom do izteka tekmovalnega časa.

"Pokazal sem, da znam in zmorem"

Adrian Gombopc: Sam sebe ne smatram za presenečenje, nadgradil sem lansko srebro. Foto: Žiga Zupan/Sportida "Res sem vesel, sploh ne vem, kaj naj rečem. Pokazal sem, da znam in zmorem. Za mano je težek dan, imel sem nekaj zdravstvenih težav pred tekmo, ki sem jih uspel odmisliti. Šel sem svojo pot, kot zmeraj. Na velikih tekmah sem vedno pokazal dobre borbe, tako je bilo tudi tokrat," je po zmagi dejal Gomboc.

"Ne smeš se ozirati na tekmece, dosti nosilcev je tukaj izpadlo, Italijan je bil presenečenje, do 66 kg je tako, pride do velikih presenečenj. Sam sebe ne smatram za presenečenje, nadgradil sem lansko srebro," je z nasmehom na obrazu dejal judoist Bežigrada.

Sestri Maruša in Anja Štangar sedmi

Sestri Maruša in Anja Štangar sta na članskem evropskem prvenstvu nastopili prvič in se že takoj prebili med najboljšo osmerico.

"Dobro smo načrtovali formo, da sva obe med osem, je velik uspeh, sploh zato, ker sva prvič. Malo grenkega priokusa, ker veš, da bi morda lahko bilo še več. Evropsko je, tekmovalke so močne, moramo biti zadovoljni s končnim rezultatom. Zdaj pa samo naprej trenirati in pokazati še več," je po tekmi menila mlajša in lažja od sester Maruša, ki je najprej premagala Lejlo Alijevo iz Azerbajdžana, nato pa Izraelko Shiro Rishony. V četrtfinalu je morala priznati premoč Francozinji Melanie Clement, v repasažu pa še Belgijki Anne Sophie Jura.

Maruša Štangar: Malo grenkega priokusa, ker veš, da bi morda lahko bilo še več. Foto: Peter Kastelic

"Na kaj več nismo računali, bi bilo pa velik plus"

Anja Štangar, ki je v kategoriji do 52 kg dostojno nasledila Petro Nareks, je sprva ugnala Portugalko Joano Ramos, nato pa v četrtfinalu priznala premoč Rusinji Nataliji Kuzjutini, olimpijski prvakinji in prvi nosilki. Ta je slavila z iponom dobro minuto pred koncem, Štangarjeva pa se je preizkusila v repasažu, kjer pa je bila Izraelka Gefen Primo premočna v zadnjih minutah tekme.

"Rekla bi, da sem to prvenstvo dobro odtekmovala, prišla med osem najboljših. Na kaj več nismo računali, bi bilo pa velik plus. Dobro sem se borila, zadnja nasprotnica je bila nevarna, ima močne tehnike, s tem prvenstvom sem zadovoljna," pa je povedala Anja Štangar.

Trbovc klonil že po 20 sekundah

Matjaž Trbovc je hitro končal z EP. Foto: Vid Ponikvar Najhitreje je danes nastope zaključil Matjaž Trbovc, ki je med borci do 60 kg v prvi borbi klonil po 20 sekundah, z iponom ga je ugnal Nizozemec Tornike Tsjakadoea.

Nekaj več časa je na blazini prebil Andraž Jereb, po slabih dveh minutah ga je z iponom premagal Ukrajinec Georgii Zantaraja.

Kaja Kajzer je med borkami do 57 kg v borbi za zlato točko izgubila proti Avstrijki Sabrini Filzmoser ter ob tem staknila tudi poškodbo gležnja.

V petek bo za slovenske borce in borke znova pester dan, saj bo na blazinah kongresnega centra četverica borcev s slovenskim grbom na kimonu. V kategoriji do 63 kg bo nastopila olimpijska prvakinja Tina Trstenjak, v isti kategoriji še Andreja Leški, med borkami do 70 kg se bo borila Anka Pogačnik, Martin Hojak pa bo nastopil med borci do 73 kg.