Z operacijske mize po prvo prekmursko kolajno

"Se vidimo v Parizu," je po porazu v popoldanskem repasažu in končnem sedmem mestu v kategoriji do 66 kilogramov dejal judoist Adrian Gomboc, ki pa ga še pred projektom OI 2024 in lovom na prvo olimpijsko kolajno čaka operacija kolka.

Ni spadal v ožji krog favoritov. Poškodba kolka je namreč dodobra ohromila njegov trenažni proces. Tudi predhodni rezultati niso bili na ravni evropskih prvenstev 2017 in 2018, kjer je bil zlat in srebrn, ali olimpijskega Ria. Vseeno se je v svojem drugem olimpijskem nastopu 26-letni Adrian Gomboc iz Rakičana pri Murski Soboti znova prebil v popoldanski del. Tokrat skrite sanje o kolajni pa so se razblinile v repasažu, kjer ga je ugnal Izraelec Baruch Shmailov.

"Ko je v igri kolajna, želiš do konca, zato zadnji poraz boli. Čeprav v slabih dveh sezonah nisem kazal dobrih borb, sem verjel, da je dosegljivo marsikaj. Premagljivi so prav vsi. Res je, da fizično nisem bil najbolje pripravljen, a sem bil zato psihično čvrst. Preprosto, začelo me je pobirati. Vseeno sem ponosen na sedmo mesto. Kljub dejstvu, da na OI štejejo le kolajne," je dejal drugi slovenski judoist, ki je v dopoldanskem delu izločil Stevena Munganda in Gaorgija Zantaraia, medtem ko pa sta bila Baul An in Shmailov pretrda oreha.

Foto: Anže Malovrh/STA

Že pred potjo v Tokio ni skrival pomanjkljive pripravljenosti. Razlog se je skrival v poškodbi labruma v kolku. Zato ga po vrnitvi v domovino in dopustu čaka operacijo. Ta, kot pravi, ne bo pretirano zahtevna. Načrtuje, da bo po treh ali štirih mesecih že lahko normalno hodil, nato pa postopoma povečeval intenzivnost treningov. S tem posledično že napoveduje nadaljevanje kariere.

"Ne treniram za množice. Ne, treniram in tekmujem v prvi vrsti zase. Ponosen se na to, da sem se iz majhne prekmurske vasi dvakrat prebil na olimpijske igre. V Tokiu sem edini Prekmurec. To mi, priznam, veliko pomeni," pravi in v isti sapi dodaja, da ga žene tudi regionalni motiv – postati prvi Prekmurec z olimpijsko kolajno. "To je velika motivacija," poudarja in napoveduje nastop na olimpijskih igrah leta 2024 v Parizu.

V Francoski prestolnici pa se želi predstaviti v novi kategoriji. "Moj slog in leta niso več za kategorijo do 66 kilogramov. Moj cilj je selitev v kategorijo do 73 kilogramov. Verjamem, da mi lahko uspe. Tako, kot je Rokiju Drakšiču. Treba pa je verjeti v sebe in trdo delati," je še dodal Gomboc, ki sicer trenira v ljubljanskem klubu Bežigrad.