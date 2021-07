Tropska nevihta Nepartak, ki se približuje Tokiu, prizorišču olimpijskih iger, je organizatorje prisilila v nove spremembe urnika v veslanju. Torkov spored so namreč zaradi napovedanega močnega vetra in močnega deževja prestavili na sredo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Tropska nevihta naj bi vzhodni del Japonske dosegla v torek. "Glede na napoved vremenskega servisa olimpijskih iger pričakujemo močan veter ter močne sunke, ki bi lahko povzročili neenakovredne pogoje za tekmovanje oziroma bi v celoti onemogočili veslanje," so v izjavi za javnost sporočili organizatorji.

Ponedeljkov veslaški spored so zaradi prihajajoče tropske nevihte že prestavili, in sicer na danes, zdaj pa so bili organizatorji primorani torkov spored premakniti na sredo. To bo imelo posledice tudi na nadaljnji spored, saj bodo četrtkove finalne odločitve prestavili na petek.