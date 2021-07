Šok za prvo igralko sveta, Osaka se je uspešno vrnila, Murray odpovedal nastop

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Avstralska teniška igralka Ashleigh Barty je že končala nastope med posameznicami na olimpijskih igrah v Tokiu. Prva igralka sveta in nedavna zmagovalka Wimbledona je morala v prvem krogu priznati premoč Španki Sari Sorribes Tormo, ki je slavila s 6:4, 6:3. V moški konkurenci pa je nastope odpovedal dvakratni olimpijski prvak Britanec Andy Murray.

Bartyjeva ima sicer še možnost, da osvoji naslov olimpijske prvakinje, saj je v soboto slavila v prvem krogu dvojic z rojakinjo Storm Sanders.

Danes je bila v dvoboju proti 48. igralki sveta nezanesljiva pri začetnem udarcu. Španka je prišla kar do petih odvzemov servisa, medtem ko je prva igralka sveta izkoristila le dve od devetih priložnost za brejk. Dvoboj je trajal uro in 35 minut.

Zanesljivo je v drugi krog napredovala tretja nosilka, Belorusinja Arina Sabalenka. Od Poljakinje Magde Linette je bila boljša s 6:2, 6:1. V drugi krog se je prebila tudi finalistka Wimbledona, Čehinja Karolina Pliškova, od nosilk pa je izpadla letošnja finalistka OP Avstralije, Američanka Jennifer Brady.

Naomi Osaka je odigrala prvi dvoboj po osmih tednih in zanesljivo napredovala v drugi krog. Foto: Guliverimage

Osaka se je uspešno vrnila v tekmovalni ritem

Uspešno je začela Japonka Naomi Osaka, ki je odigrala prvi dvoboj po osmih tednih. Osaka, njena mati je Japonka, oče pa s Haitija, se je sredi junija zaradi "psihičnih težav in tesnobe" umaknila z Rolanda Garrosa. To je storila dan po tem, ko po zmagi v prvem krogu ni želela nastopiti na novinarski konferenci in odgovarjati na vprašanja novinarjev.

V Tokiu, kjer je prižgala olimpijski ogenj na odprtju iger, je v prvem krogu premagala Kitajsko Saisai Zheng s 6:1 in 6:4.

Murray zaradi poškodbe brez nastopa

V moški konkurenci posameznikov pa ne bo nastopil dvakratni olimpijski prvak, Britanec Andy Murray. Zaradi poškodbe stegenske mišice je odpovedal današnji nastop, potem ko je v soboto napredoval v konkurenci dvojic. Organizatorji so sporočili, da zaenkrat ostaja v konkurenci dvojic.

Andy Murray ima težave s poškodbo. Foto: Reuters

Štiriintridesetletni Britanec bi moral danes igrati proti devetemu nosilcu, Kanadčanu Felixu Auger-Aliassimu.

Murray je zlato kolajno osvojil na OI v Londonu 2012 in Riu 2016.

Tokio:

Prvi krog, moški:

Alexander Zverev (Nem/4) - Yen-Hsun Lu (Tvn) 6:1, 6:3;

Daniel Galan Riveros (Kol) - Mohamed Safvat (Egi) 7:5, 6:1;

Liam Broady (VBr) - Francisco Cerundolo (Arg) 7:5, 6:7 (x), 6:2;

Hubert Hurkacz (Pol/7) - Luke Saville (Avs) 6:2, 6:4;

James Duckworth (Avs) - Lukaš Klein (Slk) 5:7, 6:3, 7:6 (4);

Karen Hačanov (Rus/) - Yoshihito Nishioka (Jap) 3:6, 6:1, 6:2; Prvi krog, ženske:

Sara Sorribes Tormo (Špa) - Ashleigh Barty (Avs/1) 6:4, 6:3;

Fiona Ferro (Fra) - Anastasija Sevastova (Lat) 2:6, 6:4, 6:2;

Arina Sabalenka (Blr/3) - Magda Linette (Pol) 6:2, 6:1;

Qiang Wang (Kit) - Veronica Cepede (Par) 6:4, 6:3;

Karolina Pliškova (Češ/5) - Alize Cornet (Fra) 6:1, 6:3;

Carla Suarez Navarro (Špa) - Ons Jabeur (Tun) 6:4, 6:1;

Camila Giorgi (Ita) - Jennifer Brady (ZDA/11) 6:3, 6:2;

Julija Putinceva (Kaz) - Nadia Podoroska (Arg) 6:7 (4), 3:1, predaja;

Jekaterina Aleksandrova (Rus) - Elise Mertens (Bel/12) 4:6, 6:4, 6:4;

Naomi Osaka (Jap/2) - Saisai Zheng (Kit) 6:1, 6:4.

