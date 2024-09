Supertajfun je podvojil svojo moč, sunki vetra 245 kilometrov na uro #video #foto

Yagi je z najsunkovitejšimi vetrovi 245 kilometrov na uro v bližini svojega očesa drugi najmočnejši tropski ciklon na svetu od začetka letošnjega leta, takoj za atlantskim orkanom pete stopnje Beryl, ki je julija letos prizadel Združene države Amerike.

Po pustošenju po severnih Filipinih v začetku tega tedna je Yagi več kot podvojil svojo moč. Po napovedih se bo v petek popoldne premaknil iz Wenchanga v Hainanu v Leizhou v Guangdongu.

Prihod supertajfunov v provinco Hainan je zelo redek, saj večino tajfunov, ki prizadenejo provinco, opredelijo kot šibke. Foto: Reuters

Močan veter in dež sta ponoči in v petek zjutraj po vsej regiji spremljala še močno grmenje in bliskanje. Prometne povezave so bile po južni Kitajski motene, v Hainanu, Guangdongu, Hongkongu in Macau so odpovedali številne polete. Zaprli so tudi najdaljši pomorski prehod na svetu, glavni most, ki povezuje Hongkong z Macaom in Zhuhai v Guangdongu.

Še selfie, medtem ko se supertajfun približuje Hongkongu. Foto: Reuters

V finančnem središču Hongkonga je zaprta borza, prav tako šole.

Moški pred pristaniščem Victoria Harbour, v ozadju osrednje finančno okrožje v Hongkongu Foto: Reuters

Od leta 1949 do 2023 je Hainan prizadelo 106 tajfunov, a so jih le devet označili kot supertajfune. Znanstveniki pravijo, da so tajfuni vse močnejši zaradi podnebnih sprememb, spodbujajo pa jih toplejši oceani.

Prejšnji teden je jugozahodno Japonsko prizadel tajfun Shanshan, najmočnejše neurje v zadnjih desetletjih. Yagi, ki se je v sredo zvečer okrepil v supertajfun, je japonska beseda za kozo in ozvezdje Kozorog, mitsko bitje, ki je pol koza, pol riba.