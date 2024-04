Proti večeru bo zaradi prehoda ciklona na zahodu začelo rahlo deževati, zvečer pa se bodo padavine okrepile in razširile nad vso Slovenijo. Meja sneženja se lahko spusti vse do nižin. V višjih legah, nad okoli 500 metrov, bo zapadlo od pet do 15, krajevno tudi do 20 centimetrov snega. Zaradi lociranosti genovskega ciklona je ob takih situacijah težko napovedati skupno višino padavin. Trenutni modeli nakazujejo največ padavin za severni del države.

Zima se očitno še nima namena posloviti. Po zadnjih napovedi je videti, da bo toplejše vreme nastopilo ob koncu tedna, medtem pa bo našo državo prešel ciklon, ki nastaja nad Genovskim zalivom. V višinah bodo zapihali vlažni južni vetrovi, medtem ko se bo krepil sprva še hladen vzhodni zračni tok.

Meja sneženja se lahko ponoči in v torek zjutraj spusti do nižin. Nad okoli 500 metrov naj bi zapadlo od pet do 15 centimetrov snega, krajevno lahko tudi do 20 centimetrov.

Zaradi burje na Primorskem oranžni alarm

Večinoma naj bi snežilo pred prometno konico, zato je pričakovati slabše vozne razmere, ki bi jih lahko ponekod še zaostrila burja. Ta naj bi na Primorskem že pozno popoldne na izpostavljenih mestih dosegala sunke blizu 100 km/h, v večernih urah pa se bo še nekoliko okrepila, posamezni sunki bodo presegali 100 km/h. Vetrovno bo tudi drugod, napovedujejo na Arso.

⛅Zimskega vremena še ni konec. Dan se je začel z delno jasnim vremenom, znova je bila marsikje slana. Če je še pred dnevi po bolj optimističnih scenarijih kazalo, da se bo le počasi ogrelo, pa je po zadnjih napovedi videti, da bo toplejše vreme nastopilo ob koncu tedna.



Na slabše vremenske razmere so opozorili tudi na družbi za avtoceste, kjer na posebno previdnost opozarjajo tudi zaradi vetra.

Kakšno bo vreme v torek?

Jutri bo večinoma oblačno z občasnimi padavinami. Več dežja bo v vzhodni Sloveniji. Meja sneženja se bo čez dan dvignila nad nadmorsko višino okoli tisoč metrov. Ponekod bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od nič do pet, na Primorskem okoli sedem, najvišje dnevne od tri do devet, na Primorskem od 11 do 14 stopinj Celzija.

Otoplitev šele proti koncu tedna

V sredo kaže na oblačno in hladno vreme. Občasno bodo še padavine. Snežilo bo nad nadmorsko višino okoli 1.200 metrov. V četrtek se bo delno razjasnilo. Popoldne bodo mogoče posamezne plohe. Postopno bo nekoliko topleje. Za ta čas zelo hladen zrak bo nad nami vztrajal do sredine prihodnjega tedna, potem pa se bo k nam postopno vendarle vrnilo toplejše vreme. Ob koncu tedna lahko temperature ponekod že presežejo 20 stopinj Celzija.

Opozorilo: v višjih legah mogoč snegolom, na Primorskem močni sunki burje



Oddelek za meteorološko prognozo agencije za okolje je zaradi spremenjenih odtočnih razmer ob vodotokih in nevarnosti proženja zemeljskih plazov izdal posebno vremensko napoved za območje Gorenjske, Savinjske in Koroške. Do jutra bo na območju Gorenjske, Savinjske in Koroške padlo od 20 do 30 milimetrov padavin. Nad okoli 500 metrov nadmorske višine bo predvidoma zapadlo od 10 do 20 centimetrov mokrega snega, zato bo mogoč snegolom. V ponedeljek zvečer in v noči na torek bodo sunki burje na Primorskem na izpostavljenih mestih presegali hitrost sto kilometrov na uro. Po nižinah lahko zapade nekaj centimetrov južnega snega.