Pred nami je izrazita sprememba vremena, možni so močnejši nalivi in sunki vetra #animacija

Za nami so izredno vroči dnevi z najvišjimi dnevnimi temperaturami, ki so do deset stopinj višje od običajnih za ta čas. 1. septembra je bil v Podnanosu izmerjen celo absolutni temperaturni rekord – še nikoli v zgodovini meritev se ni na meteorološko jesen ogrelo na 36,3 stopinje Celzija. A pred nami je večja vremenska sprememba, s katero se bomo od zelo visokih temperatur za letos poslovili. V četrtek in petek bo iznad morja v naše kraje prešla prva serija močnejših neviht. Največ težav lahko povzročajo močni nalivi in sunki vetra. V videu si lahko ogledate, kako naj bi se nevihte pomikale glede na enega izmed meteoroloških modelov. Še ena večdnevna serija neviht se obeta v začetku novega tedna.