Letošnje poletje je bilo najtoplejše na ravni celotne države v zgodovini meritev. Poletje so namreč zaznamovala topla jutra in noči, zato so bile povprečne najnižje dnevne temperature zelo visoke. Prav tako so na Agenciji RS za okolje (Arsu) zabeležili najtoplejši avgust doslej, v nedeljo pa doslej najvišje septembrske temperature.

Letošnje poletje sicer ni bilo rekordno toplo po nižinah, je pa bilo zelo toplo na višjih nadmorskih višinah, torej v Alpah, Karavankah, na Pohorju, Notranjskem in Jugovzhodu Slovenije, je za STA pojasnil Renato Bertalanič z Arsa.

Odklon od povprečja za obdobje med letoma 1991 in 2020 je po njegovih besedah znašal 2,5 stopinje Celzija. K povprečno višji najnižji dnevni temperaturi so doprinesla predvsem topla jutra in noči, medtem ko je po najvišjih dnevnih temperaturah letošnje poletje na drugem mestu v zgodovini meritev, je navedel Bertalanič.

Obenem je celotno poletje minilo brez hladnih obdobij. Na Kredarici so denimo nazadnje temperaturo pod ničlo izmerili 14. junija. Najnižjo temperaturo so zatem izmerili 4. julija, in sicer 0,9 stopinje, od takrat pa so bile temperature vse poletje višje.

Rekordne temperature so to nedeljo izmerili tudi za september. Po podatkih Arsa so tako termometri po državi prvič v zgodovini meteoroloških meritev v Sloveniji pokazali več kot 35 stopinj v septembru. Foto: Shutterstock

Rekorden avgust, rekordne septembrske temperature

Tudi avgust je bil najtoplejši avgust na ravni države v zgodovini meritev, odklon od povprečja za obdobje med letoma 1991 in 2020 je znašal 3,3 stopinje Celzija, je navedel Bertalanič.

Kot je še pojasnil, tudi sicer v Sloveniji beležimo rekordno tople mesece in letne čase. Letošnji avgust je bil tako že 15. nadpovprečno topel mesec zapovrstjo in peti rekordno topel mesec v zadnjih 12 mesecih. Tudi poletje je bilo nadpovprečno toplo, pred tem je bila druga najtoplejša pomlad, še pred tem pa najtoplejša zima in jesen. Tudi sicer je bilo letošnjih osem mesecev v povprečju najtoplejših, zato po Bertalaničevih besedah sklepajo, da bo letošnje leto skoraj zanesljivo najtoplejše doslej.

Rekordne temperature pa so to nedeljo izmerili tudi za september. Po podatkih Arsa so tako termometri po državi prvič v zgodovini meteoroloških meritev v Sloveniji pokazali več kot 35 stopinj v septembru. Na Arsu so tako v nedeljo izmerili rekordne vrednosti na vsaj petih postajah, in sicer najvišjo v Podnanosu, kjer so namerili 36,3 stopinje. To je 1,7 stopinje več od dosedanjega rekorda, ki so ga leta 1973 zabeležili v Dragonji.

Visoke temperature so izmerili tudi v Biljah (36,1 stopinje), Dolenju pri Ajdovščini (35,6 stopinje), Godnjah na Krasu (35,1 stopinje) in Volčah pri Tolminu (35,1 stopinje).

Vročina se še ne poslavlja

Tudi sicer bodo v prvem popočitniškem tednu še vztrajale visoke temperature. Do četrtka bodo tako temperature v notranjosti države nad 30 stopinj, po večini med 30 in 32 stopinj, na Primorskem pa še nekoliko višje, danes tudi do 34 stopinj, je za STA povedala dežurna meteorologinja Veronika Hladnik Zakotnik. Vreme bo do sredine tedna večinoma sončno, popoldne pa so možne posamezne plohe in nevihte, predvsem v zahodni polovici Slovenije.

Konec tedna pa se obetajo nekoliko nižje temperature, in sicer od 24 do 28 stopinj. Od četrtka bo povečana možnost ploh in neviht tudi drugod po državi, od petka je napoved manj zanesljiva, a je z gotovostjo moč trditi, da je večja verjetnost padavin, več oblačnosti in nekoliko nižjih temperatur, je navedla Hladnik Zakotnik.