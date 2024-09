Nov septembrski rekord je podrl starega

Poletno vreme se z začetkom meteorološke jeseni nikakor ni poslovilo. Prav nasprotno, 1. septembra so termometri izmerili tudi do okoli deset stopinj Celzija višje najvišje dnevne temperature, kot je značilno za tak čas. Še več, v Podnanosu je termometer agencije za okolje izmeril neverjetno temperaturo: kar 36,3 stopinje Celzija. To je za 1,7 stopinje Celzija več od dosedanjega absolutnega slovenskega septembrskega (in tudi jesenskega) temperaturnega rekorda. Ali tudi nov teden prinaša nove temperaturne rekorde ali končno padec nadpovprečno visokih temperatur?