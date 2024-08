Poletju ni videti konca: ali nas čaka še en mesec kopanja?

Meteorološko poletje se bo poslovilo v slogu, poletno pa bo tudi v začetku septembra. Čeprav bo danes in jutri vročina nekoliko popustila, se že v sredo zelo visoke temperature vračajo. Letošnje meteorološko poletje, ki se izteka s koncem avgusta, se bo v zgodovino meritev zagotovo vpisalo kot eno najbolj vročih doslej. A tudi z vstopom v september se poletne vročine še ne bomo znebili. Na prve šolske dni bo namreč za najmanj pet stopinj Celzija topleje od povprečne temperature za tisti čas, namerili bomo najmanj 30 stopinj Celzija. Temperatura morja se v zadnjih dneh viša, včeraj je dosegla skoraj 29 stopinj Celzija. Kot vse kaže, se bo zaradi prihajajočih visokih temperatur zraka kopalna sezona potegnila globoko v september.

Z vzhodnim vetrom bo danes k nam dotekal nekoliko manj vroč zrak. Do jutri bodo zato temperature nekoliko znosnejše kot v preteklih dneh. Živo srebro se večinoma ne bo povzpelo nad 30 stopinj Celzija.

Foto: David Florjančič / Meteoinfo Slovenija

A temperature nad 30 stopinj se še niso poslovile. Od srede bo spet bolj vroče. Ogrelo se bo od 31 do 33 stopinj Celzija, morda celo stopinjo ali dve več. Najbolj vroče bo na Goriškem, v Vipavski dolini in Beli krajini.

Nevihte bodo večinoma ostale v Avstriji

Prevladovalo bo sončno vreme. Glavnina nevihtnega dogajanja bo ostala pri naših severnih sosedih, a kakšno lahko zanese tudi nad naše kraje. Kot kaže, bodo nevihte redke, ne bodo zajele večjih območij in tudi ne bodo posebej močne.

Za začetek šolskega leta za več kot pet stopinj topleje od povprečja

Meteorološko poletje, ki traja od prvega junija do zadnjega avgusta, nam bo v slovo pomahalo z zelo visokimi temperaturami. Prav tako bodo temperature na začetku meteorološke jeseni izrazito nadpovprečne. Na prve septembrske dni se bo ogrelo do okoli 30, po nekaterih izračunih celo do 33 stopinj Celzija. Značilna temperatura za prve dni šolskega leta znaša okoli 24 stopinj Celzija. Temperatura bo torej za več kot pet stopinj višja od povprečja.

Se bomo kopali še ves september?

Foto: Arso Še vsaj dva tedna na vidiku ni izrazitejših ohladitev ali obilnejših padavin. Tudi srednjeročne napovedi letošnjemu septembru napovedujejo nadpovprečne temperature. To bo pomembno vplivalo tudi na dolžino kopalne sezone.

Morje je včeraj doseglo skoraj 29 stopinj Celzija. Njegova temperatura je v zadnjih dneh naraščala. S koncem meteorološkega poletja se kopalna sezona nikakor ne končuje. Kot kaže, se bomo lahko kopali še vsaj kakšen teden ali dva v septembru.