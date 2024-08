Pred nami verjetno najmočnejši vročinski val tega poletja, temperature do 38 stopinj Celzija

Močne nevihte so bile še zadnja večja vremenska motnja pred obdobjem stabilnega in vročega vremena. Pred nami je namreč nov vročinski val. Še več, pred nami je verjetno najtoplejši vročinski val tega poletja. Vse do srede bo iz dneva v dan bolj vroče. Termometri se bodo na Primorskem in v nižinah vzhodne Slovenije takrat približali, lokalno pa lahko tudi dosegli 38 stopinj Celzija.

Po prehodu nevihtne noči nas čakajo vremensko bolj umirjeni dnevi. Danes je sicer na severu še možna kakšna nevihta. A nad naše kraje se bo v naslednjih dneh širilo območje visokega zračnega tlaka z zelo toplim afriškim zrakom. Zajel nas bo nov vročinski val.

Nevihte večje ohladitve niso prinesle

Nevihte, ki so prečkale naše kraje, ozračja niso bistveno ohladile. Na Primorskem bodo termometri že danes pokazali okoli 35 stopinj Celzija. Drugod se bodo temperature povzpele do 30 stopinj Celzija.

Foto: David Florjančič

Vsak dan za stopinjo ali dve višje temperature

A že po petku se bodo temperature ozračja začele strmo dvigovati. Vsak nov dan se bo segrelo za okoli stopinjo ali dve. Tako se bo do nedelje na Primorskem segrelo do 38, drugod pa do 35 stopinj Celzija.

Torek in sreda bosta vrhunec vročinskega vala

Temperaturni vrhunec pričakujemo v torek ali sredo. Marsikje bomo namerili 35 stopinj Celzija. Na Primorskem in v nižjih delih vzhodne Slovenije se bo temperatura približala 38 stopinjam Celzija.

V drugi polovici tedna spet možnost neviht

Stabilno ozračje bo zdržalo nekje do sredine naslednjega tedna. Že od četrtka dalje se bo to spremenilo. Povečala se bo verjetnost za plohe in nevihte.