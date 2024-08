Danes bo naše kraje prešel močen nevihtni pas. Kje bodo sunki vetra najmočnejši? #animacija

Po nekaj vremensko bolj mirnih dneh bo danes dogajanje pri nas in v naši soseščini spet burnejše. Danes popoldne bodo prve nevihte nastale na Gorenjskem, Notranjskem in Dolenjskem. Kmalu zatem bo iznad Italije in Avstrije nad naše kraje prišel nevihtni pas, ki se bo pomikal prek večjega dela države. Ozračje bo dovolj nestabilno, da bo omogočalo nastanek močnejših neviht, ki lahko prerastejo v neurja. Spremljali jih bodo močni sunki vetra, nalivi, strele, lahko tudi toča. V videu si lahko ogledate, kdaj in kje bodo glede na enega izmed meteoroloških modelov sunki vetra najmočnejši.

Prve nevihte popoldne

Večji del srede bo sončen in vroč. Temperature bodo marsikje po nižinah presegle 30 stopinj Celzija. Ker nas bo hkrati v višinah dosegel nekoliko hladnejši zrak, bo ozračje nestabilno. Nastajali bodo kopasti oblaki, iz katerih se bodo lahko na Gorenjskem, Notranjskem in Dolenjskem že okoli 14. ure razvile prve nevihte.

Nevihtni oblak Foto: David Florjančič / Meteoinfo Slovenija

Kmalu zatem nevihtni pas

Le malo kasneje bo nad sosednjimi pokrajinami Italije in Avstrije nastal večji nevihtni pas, ki bo v poznih popoldanskih in večernih urah prešel tudi naše kraje. Najprej bo dosegel Gorenjsko in severno Primorsko, od tu se bo čez osrednjo Slovenijo pomikal proti vzhodu in jugovzhodu države.

Nalivi, močen veter, strele in morda (manjša) toča

Nevihte bodo spremljali številni udari strel, pojavljali se bodo tudi močni nalivi in sunki vetra. Izključena ni niti toča, ki predvidoma ne bo dosegla večjih dimenzij.

Trenutno izračuni za danes zvečer močno nevihto napovedujejo tudi Istri in Kvarnerju

Nevihtna linija bo zvečer, kot vse kaže, prešla tudi našo obalo ter se nato pomaknila nad Istro in Kvarner, kjer bodo največjo nevarnost predstavljali močni sunki severozahodnega vetra. Ti lahko na izpostavljenih mestih presežejo hitrost 90 kilometrov na uro.

Danes popoldne bo naše kraje prešel močnejši nevihtni pas. Rdeča barva na zemljevidu pomeni močnejše padavine. Foto: meteologix

Sledi izrazit vročinski val. Temperature vse do 39 stopinj Celzija?

Po prehodu nevihtnega pasu bodo sledili vremensko bolj umirjeni dnevi. K nam se bo širilo območje visokega zračnega tlaka z zelo toplim afriškim zrakom in zajel nas bo vročinski val. Vrhunec vročine bo predvidoma sredi prihodnjega tedna, ko bi lahko termometri pokazali od 35 in vse do 39 stopinj Celzija.

Foto: David Florjančič / Meteoinfo Slovenija