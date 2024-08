Je pred nami rekordno vroč začetek septembra?

Takšne temperature za nedeljo, 1. septembra, predvideva meteorološki model ECMWF. Foto: meteologix.com Takšna vremenska situacija je zelo nenavadna, saj smo običajno ob koncu poletja že deležni prve občutnejše ohladitve. Vendar trenutni meteorološki modeli kažejo, da je pred nami še nekaj dni izrazite vročine.

Se bo poletno vreme zavleklo še globoko v september?

Po manjšem padcu temperatur, ki nam ga je prinesel začetek zadnjega počitniškega tedna, bo vročina že jutri znova močno pritisnila. Večinoma sončno in vroče vreme z možnostjo posameznih popoldanskih neviht nas bo spremljalo vsaj do sredine prihodnjega tedna. Tudi po 5. septembru trenutni izračuni ne kažejo na izrazitejšo ohladitev. Tako bomo po zelo vročem poletju verjetno imeli še enega najtoplejših septembrov v zgodovini meteoroloških meritev.

Kakšni so trenutni septembrski temperaturni rekordi?

Po podatkih agencije za okolje smo dosedanjo najvišjo septembrsko temperaturo v večjem delu Slovenije izmerili 1. septembra 2015. Takrat so v Mariboru namerili 33,5 stopinje, v Murski Soboti 33,2, v Novem mestu 33,1 in na letališču Cerklje ob Krki 33,0 stopinje Celzija. Rekordno visoke septembrske temperature so istega dne beležili še v Črnomlju (32,8), Podčetrtku (32,3), Slovenj Gradcu (31,6) in na Brniku (31,1 stopinje Celzija). Absolutni slovenski rekord za september pa sega v leto 1973, ko je 7. septembra v Dragonji termometer pokazal kar 34,6 stopinje Celzija.