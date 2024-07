Tajfun Gaemi, ki je danes in v preteklih dneh divjal po Filipinih in sprožil poplave, v hribovitih predelih otočja pa zemeljske plazove, je terjal 12 smrtnih žrtev in se pomika proti Tajvanu. Tam so v pričakovanju tajfuna zaprli šole in borzo. Huda neurja v četrtek pričakujejo tudi v dveh kitajskih provincah, poročajo tuje tiskovne agencije.

Mestne oblasti gosto naseljene Manile so napotile reševalne ekipe, ki pomagajo pri evakuaciji ljudi iz nižje ležečih predelov mesta, saj jih ogrožajo narasle vode. Ljudje so morali zaradi poplav svoje domove zapustiti v gumijastih čolnih, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Zaradi poplav so v Manili razglasili izredne razmere in tako sprostili finančna sredstva za ukrepanje v primeru uničujočih poplav.

Foto: Reuters Po poročanju nemške tiskovne agencije dpa so se zemeljski plazovi sprožili predvsem južno od Manile v hribovitih predelih otoka Mindanao. Eden od plazov, ki je prizadel vas v bližini mesteca Agoncillo, je pod sabo pokopal nosečnico in njenega 9-letnega otroka ter še dva najstnika.

Filipinska vlada je zaprla vladna poslopja in odredila zaprtje šol, odpovedanih je bilo tudi več kot 80 notranjih in mednarodnih letov, zaradi neurij pa je več deset tisoč gospodinjstev ostalo brez elektrike.

Foto: Reuters

Tajfun se krepi in približuje Tajvanu

Tajfun Gaemi se po poročanju AFP medtem že pomika proti Tajvanu, kjer so zaprli šole in ustavili borzno trgovanje. Na otoku pričakujejo hudourniške poplave in močan veter, ki naj bi pihal zlasti na severovzhodu Tajvana.

Neurja naj bi Tajvan zajela danes zvečer po lokalnem času. Tajvanski predsednik Lai Ching-te je prebivalce pozval, naj "varnost postavijo na prvo mesto". Oblasti so preventivno evakuirale 4.000 ljudi, ki živijo v gorskih predelih v bližini mesta Hualien in so jih morali zaradi potresa evakuirati že aprila letos.

Meteorologi iz Tajvanske meteorološke agencije so danes opozorili, da bo tajfun Gaemi po vsej verjetnosti najmočnejši tajfun v zadnjih osmih letih, ki bo prizadel otok, potem ko je leta 2016 po otoku divjal tajfun Nepartak.

Na divjanje tajfuna se pripravljajo tudi v kitajskih provincah Zhejiang in Fujian, ki jih bo Gaemi po napovedih zajel v četrtek. Oblasti so razglasile rdeče vremensko opozorilo in odredile zaustavitev železniškega prometa.