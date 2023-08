Na Japonskem pustošil tajfun, več kot 200 tisoč gospodinjstev brez elektrike #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po poročanju japonske javne televizije NHK je umrl 90-letni moški, ta je ostal ujet v garaži, ki se je v torek zvečer verjetno porušila zaradi močnega vetra. Enajst ljudi naj bi bilo poškodovanih.

Tajfun so po navedbah japonske meteorološke agencije spremljali močni sunki vetra s hitrostjo do 180 kilometrov na uro. Tajfun se pomika severozahodno, proti vzhodu Kitajske, dosegel naj bi ga še ta teden. Agencija opozarja na nevarnost poplav in zemeljskih plazov v nekaterih delih otoka Okinava.

Svetovali, naj se umaknejo v zavetišča

Japonska agencija za upravljanje požarov in nesreč je več kot 690 tisoč prebivalcem svetovala, naj se pred tajfunom umaknejo v zavetišča.

Po podatkih operaterja električnega omrežja je bilo davi po krajevnem času brez elektrike več kot 220 tisoč domov, kar je okoli 35 odstotkov vseh v prefekturi Okinava.

Zaradi tajfuna so v torek odpovedali vse polete v mesto Naha in iz njega, za danes pa odpoved poletov velja za vsa glavna letališča na Okinavi. Skupaj naj bi bilo po poročanju televizije NHK odpovedanih okoli 400 poletov.

Glede na napovedi vremenoslovcev bodo zaradi tajfuna na Okinavi še danes in v četrtek obilne padavine.

V Pekingu najobilnejše deževje v zadnjih 140 letih

Peking je v zadnjih dneh zajelo najobilnejše deževje od začetka meritev v zadnjih 140 letih. Kot je danes sporočil meteorološki urad v Pekingu, so v eni od pekinških četrti od sobote zvečer do davi izmerili 744,8 milimetra dežja. Dosedanji rekord je bil 609 milimetrov, zabeležili pa so ga ob neurju leta 1891, poročajo tuje tiskovne agencije.

Tropska nevihta Doksuri z neobičajno močnim deževjem je Peking zajela v soboto. Odtlej je v kitajski prestolnici in sosednji provinci Hebei od sobote umrlo najmanj 20 ljudi, od tega po poročanju kitajskih medijev 11 v Pekingu. Več kot deset ljudi še pogrešajo.

Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP so na območju prestolnice v le 40 urah izmerili toliko dežja, kolikor znaša povprečje za julij. Ceste so se spremenile v deroče blatne reke, ki so med drugim odnašale avtomobile.

Zaradi obilnega deževja so v Pekingu in provinci Hebei evakuirali več kot 974 tisoč ljudi. V prestolnici so oblasti po poročanju državne tiskovne agencije Xinhua davi preklicale rdeče opozorilo zaradi poplav, potem ko je gladina rek upadla.

Kitajski državni mediji so prejšnji teden poročali, da bi lahko obilno deževje na severu Kitajske prizadelo do 130 milijonov ljudi.

Močno deževje in poplave, ki zahtevajo smrtne žrtve, so poleti na Kitajskem pogosti, strokovnjaki pa opozarjajo, da bodo takšni dogodki zaradi podnebnih sprememb še pogostejši in hujši.