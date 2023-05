Po hudi bolezni se je vrnila z zmago

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Judoistka ljubljanske Olimpije, Anja Štangar, ki se po hudi bolezni vrača na tatamije, je dosegla novo mednarodno zmago. Danes je bila v svoji kategoriji do 52 kg najboljša na evropskem pokalu v Sarajevu.

Ljubljančanka je bila v prvem krogu prosta, nato je na poti do končnega slavja morala premagati tri tekmovalke. Po vrsti so "padle" Nizozemka Franka van der Slam, Italijanka Giulia Italia de Luca in Turkinja Zeliha Cinci.

Na blazine se po vrsti poškodb in operacij vrača tudi nekdanji evropski prvak 28-letni Adrian Gomboc, ki je novo sredino našel pri ljubljanskem Bežigradu. Prekmurec zdaj nastopa kategorijo višje kot nekoč, med tekmovalci do 73 kg.

V Sarajevu je danes premagal domačega tekmovalca Srdjana Pandurevića in nato še Turka Talho Buyurkeserja. Na poti v četrtfinale in boj za odličja ga je ustavil Madžar Bence Boros, ki je v Sarajevu slavil leta 2021. Do osmine finala se je v tej kategoriji prebil tudi Urh Klopčič.

V nedeljo se bo v Sarajevu predstavil tudi Enej Marinič, ki je v prejšnjem tednu nastopal na svetovnem prvenstvu v Dohi. Večina reprezentantov bo prihodnji teden nastopila na veliki nagradi v Linzu.

