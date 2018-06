Peter Kauzer je evropski prvak!

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski kajakaš Peter Kauzer je na evropskem prvenstvu v slalomu na divjih vodah v Pragi osvojil zlato odličje in ponovil uspeh iz leta 2010, ko je evropski prestol zasedel v Bratislavi.

Kauzer je v finalu s progo opravil brezhibno brez kazenskih točk, prevzel vodstvo in ga zadržal do konca. Drugo mesto je osvojil Čeh Vit Prindiš pred rojakom Jirijem Prskavcem. ''Nič nisem razmišljal, le vozil sem na polno do cilja,'' se je zlatega odličja razveselil slovenski šampion, ki je imel v polfinalu šele deveti čas.

Hrastničan, ki je lani na svetovnem prvenstvu v Pauu osvojil bronasto odličje, je bil leta 2005 in 2007 že evropski podprvak, leta 2010 pa je v Bratislavi enkrat že osvojil naslov evropskega prvaka.

Srabotniku in Bizjakovi se ni izšlo po načrtih

Za finale sta se v soboto potegovala še Martin Srabotnik med kajakaši in Nina Bizjak med kanuistkami, ki pa sta bila prepočasna. Pri kajakaših je bil najhitrejši Francoz Boris Neveu, Srabotnik je bil 16. in tako za mesto prepočasen. Pri kanuistkah je bila v polfinalu najhitrejša Francozinja Claire Jacquet, Nina Bizjak je zasedla 11. mesto in tako tudi zgolj za eno mesto zgrešila finale.

Popoldan bodo na progi Troja na Vltavi na sporedu še ekipne tekme v konkurenci kanuističnih dvojcev, kajakašev in kanuistk.