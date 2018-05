Peter Kauzer bi rad Čehom pokvaril zabavo

Slovenski kajakaši in kanuisti na divjih vodah so pred kratkim končali izbirne tekme. Prihodnji konec tedna jih v Pragi že čaka prvo večje tekmovanje – evropsko prvenstvo (od 1. do 3. junija). Tudi tokrat bodo Peter Kauzer, Benjamin Savšek in druščina lovili najvišja mesta.

Kot že po pravilu najboljše kajakaše in kanuiste na divjih vodah na začetku sezone čaka evropsko prvenstvo. Slovenski tekmovalci so od tam prinesli že vrsto tekmovanj. Kajakaš Peter Kauzer in kanuist Benjamin Savšek se lahko med drugim pohvalita tudi z naslovom evropskega prvaka.

Foto: Urban Meglič/Sportida

Peter Kauzer bi rad popravil vtis od lani

Olimpijski podprvak Peter Kauzer se je naslova evropskega prvaka veselil leta 2010 na Slovaškem, Benjamin Savšek, sicer aktualni svetovni prvak, pa je na prvenstvu stare celine zmagal leta 2015 v Markkleebergu. In kaj sta naša najbolj izkušena tekmovalca povedala pred prvenstvom v Pragi?

Peter Kauzer od lani v Pragi nima najlepših spominov. Na tekmi svetovnega pokala je dobil 50 kazenskih sekund, a dobro je to, da je imel najhitrejši čas. V tem času je tudi zamenjal opremljevalca opreme. Ta mu omogoča, da ima tudi več prostora med vrati.

"Fino je, ker imam lahko med vrati več prostora in na neki način lahko svojo vožnjo približam Čehom, ki so domačini in tam trenirajo vsak dan. Bomo videli. Moji cilji so takšni, da Čehi ne bodo imeli državnega prvenstva," je povedal Hrastničan in s tem želel povedati, da želi Čehom na neki način pokvariti zabavo in se uvrstiti na najvišja mesta.

Foto: Sportida

Savšek na prvenstvo odhaja s pozitivnimi mislimi

Benjamin Savšek med kanuisti že nekaj časa sodi med najboljše, prav tako pa ima Beni za seboj že veliko izkušenj z največjih tekmovanj. "Lahko bi rekel, da sem na tej progi imel že kar nekaj tekem in medalj. Na to evropsko prvenstvo grem pozitivno. Upam, da mi bo dobro steklo in da bom formo skozi sezono samo še stopnjeval. Torej do najpomembnejše tekme sezone …" je uvodoma povedal Savšek, ki mu letošnje konkurence ni uspelo veliko spremljati in se z njo ne obremenjuje. Predvsem se želi osredotočiti le na svoj nastop.

V reprezentanci tudi 16-letnica

V letošnji reprezentanci je tudi nekaj novih obrazov. Med njimi sta kajakaš Niko Testen, na izbirnih tekmah za slovensko reprezentanco pa je prijetno presenetila Eva Alina Hočevar, ki se je pri rosnih 16 letih uvrstila v kanustično reprezentanco. Eva Alina Hočevar je hčerka nekoč vrhunskega kanuista Simona Hočevarja, ki jo tudi trenira. "Moja edina želja je, da bom uživala in da odpeljala svoje čim boljše vožnje," je povedala mlada kanuistka.