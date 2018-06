Skozi kvalifikacije uspešno šest slovenskih slalomistov

Dopoldanski del kvalifikacij je prekinilo tudi močno neurje z vetrom in dežjem, tako da so prireditelji spored zamaknili za eno uro. Od 12 Slovencev se jih je v polfinalne boje uvrstilo šest.

Najhitrejši med kajakaši je bil dopoldan domačin Jiri Prskavec, Kauzer je na tretjem mestu zaostal 1,67 sekunde. Preostala slovenska reprezentanta sta morala v popoldanski dodatni del, od koder je v sobotni polfinale vodilo še deset mest.

Proga je bila taka, da se hitro lahko zalomi

"Sem zadovoljen, v taki izenačeni konkurenci, kot je v kajaku, si ne moreš privoščiti večjih napak. Tudi proga je bila takšna, da se hitro lahko kaj zalomi. Svoj cilj sem izpolnil, z nadzorovano vožnjo od starta do cilja sem se brez večjega pretiravanja uvrstil v jutrišnji polfinale. Zdaj se grem spočit, potem zvečer pa pogledat progo, kaj so spremenili, ter se čim bolje pripraviti na jutrišnji polfinale," je po uspešni prvi vožnji dejal Kauzer.

Uspešen je bil Martin Srabotnik, ki je z dvema kazenskima sekundama in desetim mestom še za las ujel sobotni posamični nastop polfinala najboljših 30. Zunaj tega je ostal Niko Testen, ki je imel tri dotike in s tem šest kazenskih sekund in bo tako priložnost lovil le še v ekipnih vožnjah.

Ena je bila dovolj hitra, dve sta bili prepočasni

Dopoldan so nastopile tudi kanuistke, kjer si je Nina Bizjak s 13. mestom zagotovila polfinale, Eva Alina Hočevar in Lea Novak pa sta bili prepočasni tudi v drugo, Novakova je imela osem kazenskih sekund, Hočevarjeva pa deset.

Kanuiste so kvalifikacije čakale popoldan, brezhibno sta jih v prvo opravila Benjamin Savšek z drugim časom, brez kazenskih sekund, in Luka Božič z devetim z dvema sekundama pribitka, Jure Lenarčič je moral na popravni izpit. V drugi vožnji je bil sedmi in s tem prepočasen, tako da bosta v kanuističnem polfinalu nastopila dva Slovenca.

Steklo je, kot je moralo

"Zadovoljen sem s svojo vožnjo, steklo je, kot mora, nalogo sem opravil dobro in se uvrstil naprej v nedeljski polfinale. Tudi tam računam, da se bom prebil naprej v finale, kjer bom skušal nalogo izpiliti do konca in upam, da se bom na koncu veselil kakšnega dobrega rezultata. Konkurence ne podcenjujem, ta je kot zmeraj zelo močna, zelo se bo treba potruditi, upam, da bom odpeljal brez kazenskih sekund in hitro," pa je po kvalifikacijah menil Savšek, sicer aktualni svetovni prvak v tej disciplini, ki je tokrat zaostal le za Nemcem Siderisom Tasiadisom.

Benjamin Savšek je zadovoljen. Foto: Siol.net

V drugem delu programa so uvrstitev med najboljših 20 polfinalistk lovile še kajakašice, a sta bili Ajda Novak in Eva Terčelj tako s prvo kot tudi z drugo vožnjo prepočasni, edina si je polfinale priveslala Urša Kragelj. V prvo je naredila štiri kazenske sekunde, v drugo pa zgolj dve, kar je bilo dovolj za preboj med najboljših pet druge vožnje, kar je še vodilo v polfinale.

V soboto tako sledijo polfinalne in finalne vožnje v posamični konkurenci dvojcev, kanuistk in kajakašev ter ekipne tekme v omenjenih kategorijah, v nedeljo pa se bodo za naslove evropskih prvakov potegovali še kajakašice in kanuisti, ki jih prav tako čakajo najprej polfinalne in nato finalne posamične vožnje ter na koncu še ekipni preizkušnji.