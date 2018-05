Bi z olimpijskim podprvakom ali svetovnim prvakom veslali za dober namen?

V petek ob 16. uri bodo z nami tudi slovenski reprezentanti, ki so se z veseljem odzvali vabilu, tako da se vam ponuja enkratna priložnost, da naredite nekaj zavesljajev v družbi dobitnikov kolajn z olimpijskih iger, svetovnih in evropskih prvenstev ter tekem svetovnega pokala. Obeta se druženje s Petrom Kauzerjem, Benjaminom Savškom, Luko Božičem, Uršo Kragelj, Evo Terčelj ter številnimi drugimi.

Kajakaška zveza Slovenije, Kajak kanu klub Ljubljana ter društvo Hiša sonca so tisti, ki soorganizirajo rekreativno kajakaško prireditev, na kateri bo mogoče preveriti, koliko lahko preveslamo v 24 urah na 5,5 kilometra dolgi progi na reki Ljubljanici. Ker je trasa speljana skozi središče Ljubljane, bo hkrati to lepa priložnost za ogled mesta iz ribje perspektive.

Posameznik lahko vesla tudi le en krog, toliko, kolikor je pač sposoben, in s tem prispeva v humanitarni namen. Lani je rekorden dosežek uspel Fedji Marušiču, ki je v 24 urah preveslal 165 kilometrov. Vsak kilometer, ki ga bodo preveslali udeleženci, šteje, saj sponzorji zagotavljajo poseben prispevek za vsak preveslan kilometer na prireditvi.

Udeleženci za prijavnino v višini 15 evcrov prejmejo spominsko majico, diplomo, pijačo in prigrizek. Najvztrajnejši bodo seveda dodatno nagrajeni.

Med drugim se obeta druženje s Petrom Kauzerjem, olimpijskim podprvakom, in Benjaminom Savškom, aktualnim svetovnim prvakom.

Izkupiček iz prijavnin, donacij in sponzorstva bo v letošnjem letu namenjen sofinanciranju programov CUDV Dornava. Poslanstvo zavoda je, da s procesi izobraževanja, usposabljanja, zdravstvenim varstvom in zdravstveno nego, zdravstveno rehabilitacijo, psihološko in socialno obravnavo, z zaposlitvijo pod posebnimi pogoji ter s socialnovarstvenimi procesi prispeva k celovitemu razvoju oseb z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju ter jim omogoča socialno vključenost v obsegu njihovih zmožnosti in jim zagotavlja socialno varnost. V programe zavoda so vključene tudi osebe z nezgodno poškodbo glave.

Kajak kanu klub Ljubljana bo za tiste, ki nimajo svoje kajakaške opreme, zagotovil večje število rekreativnih kajakov za začetnike. Prisotni bodo tudi usposobljeni učitelji kajaka, ki vam bodo pred spustom dali osnovne napotke za prve zavesljaje. Vabljeni so tako tudi tisti, za katere bo to prvi stik s kajakom. Z nekaj volje boste en krog zmogli, tudi če boste veslo v roke prijeli prvič.