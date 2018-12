Sodniška odločitev, ki je na noge dvignila vso športno Slovenijo

Foto: Reuters

Leta 2018 je bilo na Hrvaškem evropsko prvenstvo v rokometu. Ljubiteljem športa in rokometa je zagotovo v spominu ostala tekma 2. kroga skupinskega dela med Slovenijo in Nemčijo, ki sta jo na koncu krojila litovska sodnika Mindaugas Gatelis in Vaidas Mazeika. Najprej sta Nemce po visokem zaostanku vrnila v igro, na koncu pa jim dala darilo za izenačenje (25:25). Nemci so namreč protestirali, da so jih slovenski rokometaši tri sekunde pred koncem ovirali na sredini igrišča, ko so izvajali napad. In dosegli so svoje. Sodnika sta približno šest minut gledala posnetek in na koncu zaradi oviranja Blažu Blagotinšku dosodila rdeči karton, Nemce pa dodatno nagradila s sedemmetrovko. Svoj vložek na tekmi je imel tudi slovenski selektor Veselin Vujović.

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Velika smola za Emo Klinec

Ena najbolj svežih osmoljenk je Ema Klinec, trenutno naša najboljša smučarska skakalka. Ta je pred dnevi na državnem prvenstvu ob doskoku nerodno padla in se poškodovala. Zdaj je že jasno, da je Klinčeva končala letošnjo sezono. V novo sezono je sicer vstopila zelo uspešno. Že na prvi postaji svetovnega pokala v Lillehammerju je skočila na zmagovalni oder, nato pa uspeh s tretjim mestom ponovila pretekli konec tedna v Premanonu, kjer je na drugi tekmi stopničke zgrešila za desetinko.

Goran Dragić moral na operacijo Foto: Gulliver/Getty Images

Zelo sveža je zgodba našega vrhunskega košarkarja Gorana Dragića, ki že dolga leta igra v ligi NBA in trenutno brani barve kluba Miami Heat. Ljubljančan se je dolgo časa boril s poškodbo (otekanje desnega kolena), na koncu pa so uvideli, da mora na operacijo. Gogi jo je že prestal in njegovi delodajalci menijo, da bi se februarja že lahko vrnil pod obroče. "Zadovoljni smo, ker smo končno odkrili težavo in našli rešitev," je pred kratkim povedal trener Vročice Erik Spoelstra.

Ponovna operacija Petra Prevca

Smučarski skakalec Peter Prevc se je v zadnjem obdobju prav tako ubadal s poškodbami. Na prvo operacijo se je odpravil 20. aprila in pričakoval, da se bo do začetka letošnje sezone lahko vrnil. Žal se našemu skakalnem asu ta želja ni izpolnila. Prehitro se je vrnil na treninge. Gleženj je začel zatekati in znova je moral prekiniti treninge. Sredi julija je moral namreč spet na operacijsko mizo. Peter se je medtem že vrnil v svetovni pokal, nastopil je v Engelbergu, kjer je zasedel 35. in 16. mesto.

Foto: Getty Images

Lindsey Vonn se je poškodovala tik pred začetkom sezone

Zadnjo poškodbo Lindsey Vonn bi lahko uvrstili v rubriko: Saj ni res, pa je! Ameriška smučarska zvezdnica je 20. novembra sporočila, da se je poškodovala na treningu superveleslaloma, zaradi česar je morala prestaviti vrnitev na bele strmine. Rekorderka po številu zmag na tekmah svetovnega pokala je pozneje sporočila, da operacija ne bo potrebna. Vonnova naj bi se na tekme svetovnega pokala vrnila januarja. Tekmovala bi lahko v St. Antonu, ki bo 12. in 13. januarja gostil smuk in superveleslalom.

Foto: Getty Images

Podobno usodo kot Lindsey Vonn je doživela tudi italijanska smučarka Sofia Goggia. Olimpijska prvakinja v smuku si je pri padcu zlomila gleženj. Goggia je pred poškodbo veljala za eno glavnih kandidatk za skupno zmago v svetovnem pokalu in tudi za male kristalne globuse v hitrih disciplinah, kjer naj bi imela pomembno vlogo tudi Ilka Štuhec, ter veleslalomu. Petindvajsetletna italijanska smučarka si je snela mavec konec oktobra, vrnila pa bi se lahko proti koncu januarja v Cortini d'Ampezzo.

Grozivit padec Tima Gajserja

Februarja leta 2018 je nekdanji svetovni prvak v motokrosu, Slovenec Tim Gajser, na dirki italijanskega prvenstva v Mantovi grdo padel in po padcu nezavesten obležal na progi. Nesrečnega Gajserja so morali na prizorišču tekme zdravniško oskrbeti, preden so ga odpeljali v bolnišnico. Gajser je mesec dni po poškodbi - zlomil si je čeljust in imel dve operaciji - že tekmoval na drugi dirki sezone na Nizozemskem. Pred kratkim smo na Sportalu z njim opravili obširen intervju.

Foto: Reuters

So Žana Koširja na olimpijskih igrah okradli?

Za Žana Koširja, slovenskega deskarja na snegu, ne moremo reči, da je bil na olimpijskih igrah v Pjongčangu veliki osmoljenec, saj je na koncu osvojil bronasto medaljo. A vprašanje je, kako bi se končalo tekmovanje, če bi mu v polfinalu priznali zmago, ko se je meril z domačinom Lee Sanghom. Tako rekoč z vseh ciljnih posnetkov je bilo videti, da je bil Žan prvi v cilju, a vodstvo tekmovanja je trdilo, da je Lee Sangho prvi prekril celico, ki ustavlja čas. Slovenski protesti so tako imeli na koncu pridih klica vpijočega v puščavi.

Foto: Reuters

Nemška nogometna reprezentanca je na nogometnem svetovnem prvenstvu v Rusiji doživela velik poraz. Nemci, ki so bili branilci naslova, so zapustili turnir še pred začetkom izločilnega dela. Nemčija je v svoji skupini zbrala le tri točke in osvojila zadnje mesto. Tako je postala še tretji zaporedni svetovni prvak, ki se je moral posloviti že po skupinskem delu. Leta 2010 se je podobna tragedija zgodila Italiji, štiri leta pozneje pa Španiji.

Polom slovenske košarkarske reprezentance v kvalifikacijah za SP

Čeprav kvalifikacije za uvrstitev na košarkarsko svetovno prvenstvo še niso končane, je znano, da slovenski košarkarji ne bodo potovali na svetovno prvenstvo na Kitajsko. Slovenski košarkarji, ki so aktualni evropski prvaki, so v desetih tekmah zbrali osem porazov in le dve zmagi. Zadnjič so na uradni tekmi zmagali pred desetimi meseci, ko so slavili proti Črni gori. Od tedaj so nanizali sedem zaporednih porazov in so prikovani na dno kvalifikacijske skupine. Februarja se bo Slovenija v gosteh pomerila s Turčijo, ob zadnji kvalifikacijski tekmi pa bo doma gostila Ukrajino.

Foto: Reuters

Jose Mourinho, poraženec ali osmoljenec?

Sredi decembra je v nogometnih krogih odjeknila novica, da portugalski trener Jose Mourinho ni več trener Manchester Uniteda. Mourinho se je moral zaradi slabih rezultatov od rdečih vragov posloviti po dveh letih in pol. Na klop velikana z Old Trafforda je sedel leta 2016 in z njim osvojil tri lovorike. Lani je v klubske vitrine pripeljal pokal za ligo Europa in angleški ligaški pokal, takoj po prihodu v klub pa osvojil še angleški superpokal, a v prvenstvu močno zaostal za pričakovanji. Sloviti Portugalec se tudi naj ne bi razumel z nekaterimi zvezdniki v ekipi.