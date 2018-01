Slovenski tabor po sodniških burleskah in remiju vložil pritožbo

Evropsko prvenstvo 2018, skupinski del (2. krog)

Slovenski rokometaši so po sobotnem porazu z Makedonijo na drugi tekmi evropskega prvenstva v Zagrebu, ki so jo znova krojile dvomljive sodniške odločitve litovskega para, remizirali s 25:25 z Nemčijo. Slovenija je sicer po izteku igralnega časa vodila s 25:24, a so nato sodniki pogledali posnetek zadnje akcije, Blažu Blagotinšku dosodili rdeč karton, Nemcem pa sedemmetrovko, ki so jo izkoristili. Španci so na poznopopoldanski tekmi premagali Madžarsko. Pravkar Makedonci s Črno goro in Čehi z Danci.

Slovenci, ki so po hudem boju v soboto priznali premoč Makedoncem (24:25), so pred drugo tekmo za preboj v drugi del tekmovanja v Varaždinu ostali še brez enega igralca. Selektor Veselin Vujović, ki znova ni skrival razočaranja nad sodniki, ne more računati na levega zunanjega Nika Henigmana, ta si je na treningu poškodoval koleno. Zamenjal ga je debitant Gregor Potočnik.

Izjemen prvi polčas, med vratnicama blestel Lesjak

Sodnika sta po koncu obračuna Nemcem dosodila sedemmetrovko, ki so jo ti uspešno izvedli in remizirali s 25:25. Foto: Mario Horvat/Sportida

Slovenski rokometaši so odlično odprli srečanje, povedli z 1:0, Nemcem pa prvi zadetek dopustili šele v šesti minuti, ko so ti uspešno izvedli eno od treh sedemmetrovk, ki so si jih priigrali v prvih desetih minutah.

Vujovićevi so nato spet prešli v vodstvo in ga niso več izpustili iz rok. Prednost so nato le še višali, Nemcem so ušli celo na šest zadetkov prednosti (14:8, 15:9). Ob razpoloženih igralcih v polju je med vratnicama blestel Urban Lesjak, ki je bil pri svojem delu kar 55-odstotno zanesljiv, Andreas Wolff na drugi strani pa le 11-odstotno. Prednost Slovenije, ki je dobro delovala v obrambi, je ob polčasu znašala pet zadetkov (15:10).

Litovca krojila razplet

Patrick Wiencek je kar nekajkrat grobo posredoval, a je sodnikova piščalka ostala nema. Foto: Mario Horvat/Sportida

Drugi del so bolje začeli Nemci in se z dvema zadetkoma približali, pri tem pa so jim pomagale tudi dvomljive sodniške odločitve litovskega dvojca Gatelis-Mazeika. Te so se v nadaljevanju le še stopnjevale, Slovenci so bili drug za drugim izključeni, dobrih 15 minut pred koncem, ko so Vujovićevi vodili z 19:17, je Slovenija prejela dve kazni, tako da so nasprotniki drugič na obračunu izenačili (19:19), v 50. minuti pa prvič povedli (21:20).

Darko Cingesar je v dramatični končnici Sloveniji spet priskrbel vodstvo (22:21), a so se Nemci vrnili in izenačili na 23:23.

Povsem ob koncu je zadetek za 25:24 dosegel Blaž Janc. Ko je že kazalo, da bo Slovenija zmagala, sta si sodnika ogledala videoposnetek in Nemcem dosodila sedemmetrovko. Blaž Blagotinšek je bil ob zadnjem nemškem poskusu manj kot tri metre oddaljen od sredine igrišča, s tem pa naj bi na nedovoljen način oviral zadnji nemški napad, Nemci so zadeli za remi 25:25.

V slovenski reprezentanci je bil najbolj učinkovit Miha Zarabec s petimi goli, po štiri so prispevali Blagotinšek, Janc in Borut Mačkovšek.

V sredo se bodo Slovenci na zadnji tekmi prvega dela udarili še s Črnogorci.

Fotogalerija skozi objektiv Maria Horvata/Sportida

1 / 41 2 / 41 3 / 41 4 / 41 5 / 41 6 / 41 7 / 41 8 / 41 9 / 41 10 / 41 11 / 41 12 / 41 13 / 41 14 / 41 15 / 41 16 / 41 17 / 41 18 / 41 19 / 41 20 / 41 21 / 41 22 / 41 23 / 41 24 / 41 25 / 41 26 / 41 27 / 41 28 / 41 29 / 41 30 / 41 31 / 41 32 / 41 33 / 41 34 / 41 35 / 41 36 / 41 37 / 41 38 / 41 39 / 41 40 / 41 41 / 41

Hrvati in Francozi po drugih zmagah že v drugem delu EP

Hrvati so po visoki zmagi nad Srbijo na domačem evropskem rokometnem prvenstvu, čeprav so se morali znajti brez prvega zvezdnika Domagoja Duvnjaka, zlahka zmagali tudi v drugem krogu. Odpravili so Islandce in si že zagotovili nastop v drugem delu tekmovanja. Podobno velja tudi za Francoze, ki so brez težav odpravili Avstrijce.

Gostitelji prvenstva Hrvati so do druge visoke zmage nad Islandijo prišli v drugem polčasu, ko so povsem nadigrali tekmece in je bilo le še vprašanje, kako visoka bo razlika. Za Hrvaško je Luka Cindrić zadel sedemkrat, Manuel Štrlek pa petkrat, pet golov pa je na drugi strani zmogel tudi Aron Palmarsson.

Foto: Reuters

Tudi svetovni prvaki Francozi niso imeli veliko dela in so proti Avstrijcem že po prvem delu vodili s petimi goli razlike. Vincent Gerard je v pol ure zbral devet obramb, Timothey N'Guessan pa je bil s sedmimi goli prvi strelec.

V prvem srečanju skupine A je Švedska za prvo zmago premagala Srbijo s 30:25 (16:10), svetovni podprvaki Norvežani pa v prvem dvoboju 2. kroge skupine B v Poreču Belorusijo ugnali s 33:28 (15:12). S

Skupina A:

Lestvica: 1. Hrvaška 2 tekmi - 4 točke

2. Švedska 2 - 2

3. Islandija 2 - 2

4. Srbija 2 - 0

Skupina B:

Lestvica: 1. Francija 2 tekmi - 4 točke

2. Norveška 2 - 2

3. Belorusija 2 - 2

4. Avstrija 2 - 0

Skupina C:

Lestvice: 1. Nemčija 2 tekmi - 3 točke

2. Makedonija 1 - 2

3. Slovenija 2 - 1

4. Črna gora 1 - 0

Skupina D: