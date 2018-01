Makedonci zaplesali od sreče, Slovenija prekratka za gol #video

Evropsko prvenstvo 2018, skupinski del (1. krog)

Slovenska rokometna reprezentanca je nastope na evropskem prvenstvu na Hrvaškem začela s porazom. V zagrebški Areni je v razburljivem srečanju izgubila proti Makedoniji (24:25). V uvodni tekmi skupine C je Nemčija nadigrala Črno goro. Španija se je v Varaždinu znesla nad Čehi. Gostitelji Hrvati so nadigrali sosede Srbe (32:22), a izgubili najboljšega rokometaša Domagoja Duvnjaka.

Nikola Karabatić - dosegel je štiri zadetke - in soigralci so se rešili v izdihljajih tekme. Foto: Reuters

Slovenski rokometaši so vodili večji del prvega polčasa. V prvi polovici so si večkrat priigrali prednost treh zadetkov, na vratih pa je blestel Matevž Skok. Makedonci so v nadaljevanju izkoristili večje število kazenskih minut slovenskih rokometašev in z zadetkom v zadnji sekundi polčasa ujeli Vujovićevo četo. Prvi polčas se je tako končal brez zmagovalca (11:11).

Navijaški utrip iz Zagreba:

V drugem so bolje začeli Makedonci in si s štirimi zaporednimi zadetki priigrali najvišje vodstvo na tekmi (15:11). Sledil je preobrat. Slovenija je strnila vrste in deset minut pred koncem prešla v vodstvo. Nato so sledile razburljive minute, v katerih sta se ekipi menjavali v vodstvu. Na koncu so bili spretnejši Makedonci in zmagali s 25:24, slovenski navijači pa med srečanjem niso skrivali ogorčenja nad strogim kriterijem sodnikov. V slovenski reprezentanci je dosegel največ golov Žiga Mlakar (4), pri Makedoncih pa pričakovano Kiril Lazarov (7).

Rajanje slovenskih navijačev v Zagrebu pred tekmo, fotografije Žige Zupana (Sportida):

V uvodni tekmi skupine C so se Nemci znesli nad oslabljenimi Črnogorci, za katere ne igra poškodovani prvi zvezdnik Vuko Borozan. Branilci evropskega naslova so zmagali z 32:19, kapetan Uwe Gensheimer pa je dosegel devet zadetkov. Še višjo zmago so v Varaždinu dosegli Španci, ki so premagali Čehe kar za 17 točk razlike.

Španci so v Varaždinu navdušili tako v napadu kot obrambi. Češka jim je dosegla le 15 zadetkov. Foto: Mario Horvat/Sportida

Hrvati nadigrali Srbe, a izgubili najboljšega igralca

Hrvaška je v uvodni tekmi navdušila okrog 12 tisoč gledalcev v Splitu. Foto: Reuters V uvodni tekmi skupine A je Islandija po odličnem prvem polčasu, ki ga je dobila s 15:8, na koncu s 26:24 premagala Švedsko. Pri zmagovalcih je s sedmimi zadetki blestel član Kristianstada Olafur Andres Gudmundsson.

Hrvati so v težko pričakovanem dvoboju v Splitu brez težav odpravili Srbe (32:22), a gostitelji niso bili preveč zadovoljni, saj so ob koncu derbija izgubili Domagoja Duvnjaka. Zvezdnik Kiela si je poškodoval mečno mišico in na tem prvenstvu ne bo več zaigral.

Nadvse zanimivo je bilo tudi v Poreču, kjer so Francozi v zelo izenačeni tekmi z 32:31 premagali Norvežane, ki so vodili praktično celotno srečanje, tudi z 27:24, a to ni bilo dovolj za senzacijo. Odločilni zadetek je 30 sekund pred koncem dosegel Michael Guigou in poskrbel, da so svetovni prvaki turnir na Hrvaškem začeli z zmago. Pred tem sta se za prve točke na prvenstvu udarili Avstrija in Belorusija. Za zadetek (27:26) so bili uspešnejši Belorusi.

