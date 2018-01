Kdaj si bo Slovenija grizla nohte?

Spored EP v rokometu 2018

Evropsko rokometno prvenstvo na Hrvaškem bo potekalo od 12. do 28. januarja. V Zagrebu, Splitu, Varaždinu in Poreču se bo za naslov potegovalo 16 ekip, med katerimi je tudi Slovenija. Finale bo 28. januarja gostila zagrebška Arena.

Na vseh 12 prvenstvih so nastopile le tri reprezentance. To so gostiteljica Hrvaška, Španija in Francija. Enkrat so brez nastopa ostale Danska (1998), Nemčija (2014) in Švedska (2006). Slovenija bo nastopila 11.

Šestnajst ekip je uvrščenih v štiri skupine, iz katerih se bodo tri najboljše uvrstile v drugi del tekmovanja. V njem bosta sestavljeni dve skupini s po šestimi udeleženci. Dve najboljši reprezentanci iz vsake skupine se bosta uvrstili v polfinale, tretjeuvrščeni ekipi pa čaka obračun za peto mesto.

Skupinski del:

Skupina A (Split – Spaladium Arena): 1. krog, petek, 12. januar:

18.15 Švedska – Islandija

2. krog, nedelja, 14. januar:

18.15 Srbija – Švedska

20.30 Islandija – Hrvaška 3. krog, torek, 16. januar:

18.15 Srbija – Islandija

20.30 Hrvaška – Švedska

Skupina B (Poreč – dvorana Žatika): 1. krog, petek, 12. januar:

18.15 Belorusija - Avstrija

2. krog, nedelja, 14. januar:

18.15 Avstrija - Francija

20.30 Norveška - Belorusija 3. krog, torek, 16. januar:

18.15 Francija – Belorusija

20.30 Norveška – Avstrija

Skupina C (Zagreb – dvorana Arena): 1. krog, sobota, 13. januar:

17.15 Nemčija – Črna gora

2. krog, ponedeljek, 15. januar:

18.10 Slovenija - Nemčija

20.30 Črna gora - Makedonija 3. krog, sreda, 17. januar:

18.10 Nemčija - Makedonija

20.30 Črna gora – Slovenija

Skupina D (Varaždin – Varaždin Arena): 1. krog, sobota, 13. januar:

18.15 Španija - Češka

2. krog, ponedeljek, 15. januar:

18.15 Madžarska - Španija

20.30 Češka - Danska 3. krog, sreda, 17. januar:

18.15 Češka - Madžarska

20.30 Španija – Danska

Drugi del: V skupini I se bodo pomerile tri najboljše reprezentance iz skupin A in B. Točke, osvojene na medsebojnih tekmah, se bodo prenesle naprej. Podobno velja za skupino II, v kateri se bodo srečale tri najboljše reprezentance iz skupin C in D. V omenjeni druščini se lahko znajde tudi Slovenija. Skupina II bo tekme drugega dela igrala v Varaždinu.

Slovenski rokometaši so na zadnjem velikem tekmovanju, na SP 2017 v Franciji, osvojili zgodovinsko medaljo. Foto: Sportida

Polfinalna dvoboja bosta na sporedu v petek, 26. januarja, pred njima bo odigran še dvoboj za peto mesto, o končnem vrstnem redu pri vrhu pa se bo odločalo v nedeljo, 28. januarja. Najprej bo ob 18. uri tekma za tretje mesto, ob 20.30 pa bo zagrebška Arena še prizorišče finala.