Jezni Vujović: Očitno ne poznam več pravil

Po porazu Slovenije proti Makedoniji s 24:25

Slovenski navijači so se ogrevali v sosednjem nakupovalnem središču in nato glasno spodbujali rokmetaši v zagrebški Areni. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Kulisa uvodnega obračuna med Slovenijo in Makedonijo je bila izjemna. Navijači obeh ekip so se že pred tekmo družili v bližnjem nakupovalnem središču, oboji pa nato glasilke uporabljali še v zagrebški Areni.

A so imeli na koncu razlog za veselje le makedonski privrženci, čeprav se je začelo po slovenskih notah. Matevž Skok je zgradil praktično neprebojno trdnjavo in branil strel za strelom ter sejal paniko v makedonsko vrsto – na vsej tekmi je zbral 14 obramb.

Slovenski rokometaši so vselej vodili za dva ali tri zadetke, a naši rokometaši niso mogli prebiti tekmeca, saj so imeli že v prvem polčasu kar šest izključitev. Verjeli ali ne, na koncu jih je bilo enajst.

"Če ocenijo sojenje kot dobro, je bolje, da se ukvarjam z rudarstvom"

In to je že med tekmo jezilo slovenskega selektorja Veselina Vujovića, ki je bil besen tudi po koncu in na novinarski konferenci ni želel govoriti v angleškem jeziku, ampak uporabil srbohrvaščino: "Priznam si, da po 43 letih dela v rokometu ne poznam več rokometnih pravil. Delegatu sem dejal, da sem mislil, da se rokomet igra zaradi rokometašev, navijačev, ampak se očitno za gospode, ki odločajo. V 90 odstotkih primerov nisem vedel, kaj sta romunska sodnika sploh sodila. Če ljudje z EHF (Mednarodna rokometna zveza, op. p.) današnje sojenje ocenijo kot dobro, mislim, da je bolje, da se ukvarjam z rudarstvom."

"V 90 odstotkih primerov nisem vedel, kaj so romunski sodniki sploh sodili." Foto: Žiga Zupan/Sportida

Ker slovenski rokometaši niso mogli razviti igre, je ob koncu prvega polčasa sledil padec. Ta se je zavlekel globoko v začetek drugega. Skoraj devet minut skupaj žoge niso spravili v makedonsko mrežo. Vodili so z 11:8, nato pa po delnem izidu nasprotnika s 7:0 kar naenkrat bili pri -4 (11:15).

Ujeli Makedonce, imeli priložnost za zmago, a so grešili "zicerje"

A se je nato zgodil preobrat, ki je razveselil slovenske privržence na tribunah. Slovenija je pri 21:20 spet povedla in videti je bilo, da je zmaga tik pred vrati. V trenutkih, ko bi morali prevesiti tehtnico na našo stran, so slovenski rokometaši prevečkrat na prelahek način zapravili napade in grešili "zicerje".

Matevž Skok je bil tokrat edina prava svetla točka v naši reprezentanci. Ubranil je kar 14 strelov. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Ko je pet minut pred koncem sledila zadnja slovenska izključitev, je bil to dodaten veter v makedonska jadra. Slovenski rokometaši, ki so imeli največ težav z Dejanom Manaskovom in Kirilom Lazarovom, ki sta dosegla 15 od skupno 25 golov Makedonije, so na koncu izgubili s 24:25 in bili vidno poklapani.

"Nadoknaditi, kar smo izgubili"

Dan počitka jim bo dobro del, v tem času pa se bodo mogli ponovno zbrati in stopiti pred aktualne evropske prvake Nemce, ki so v prvem krogu povozili Črnogorce (32:19).

Veselje makedonskih navijačev, ki so v Zagreb pripotovali v velikem številu. Foto: Žiga Zupan/Sportida

In kako po takšnem porazu dvigniti igralce? "Ne vem, kaj reči. Težko je izgubiti na takšen način. V trenutku, ko so bili delegirani sodniki, se je pri meni pojavil strah, da bo to tekma, v kateri ne bomo vedeli, kaj bomo delali. V prvem polčasu smo imeli večkrat možnost, da bi pobegnili za več golov, a so si sodniki izmislili izključitve, ki jih nihče v dvorani ni videl. Zato sta se v naših vrstah pojavila strah in trema. A niso oni osnovni problem. Nismo imeli razpoloženega igralca na levem beku. Blagotinšek je zgrešil nekaj strelov. Na takšnih tekmah se to ne sme zgoditi. Na nas je, da v dveh dneh nadoknadimo, kar smo zdaj izgubili," odgovarja Vujović.

Slovenija : Makedonija 24:25 (11:11) Arena Zagreb, gledalcev 9000, sodnika: Din in Dinu (oba Romunija).



Slovenija: Skok, Lesjak, Blagotinšek 3, Verdinek, Henigman 1, Marguč 2 (1), Kavtičnik 1, Janc 3 (2), Cingesar 3, Zarabec 3, Bezjak 1, Grebenc, Žabič, Mačkovšek 2, Mlakar 4, Suholežnik 1.



Makedonija: Mitrevski, Ristovski, Manaskov 8 (3), Velkovski, Stoilov 1, K. Lazarov 7 (2), Pribak 1, Jonovski, Taleski 1, Mirkulovski 2, Markoski, Kuzmanovski, Georgievski 2, F. Lazarov 2, Popovski, Peševski 1.



Sedemmetrovke: Slovenija 4 (3), Makedonija 6 (5).

Izključitve: Slovenija 22, Makedonija 12 minut.

Rdeči karton: Cingesar (45.).