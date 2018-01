Vujović po sodniški drami besen kot ris: Ta šport vodijo idioti

Po remiju Slovenije z Nemčijo 25:25, ki sta ga zrežirala sodnika

Čeprav je rezultat 25:25 proti Nemčiji lep dosežek, tokrat ni tako. Slovenski rokometaši so na evropskem prvenstvu proti aktualnemu prvaku prikazali izvrstno predstavo, a sta sodnika imela drugačne načrte in sta preprečila slovensko zmago. Najprej sta Nemce po visokem zaostanku vrnila, nato pa jim na koncu dala darilo za izenačenje. Selektor Veselin Vujović je bil vidno besen nad delivci pravice. Iz reprezentance so sporočili, da se bodo pritožili.

Po težkem porazu proti Makedoniji so se slovenski igralci po dnevu premora hitro pobrali, pa čeprav ekipi ni mogel pomagati poškodovani Nik Heningman. Slovenski rokometaši so dali nemškim igralcem učno uro rokometa.

Po prvem polčasu so vodili za velike štiri gole in tudi v drugem polčasu nadaljevali v tem ritmu. Z agresivno obrambo so odlično zaustavljali aktualne evropske prvake, a se je nato začela drama, ki sta jo želela uprizoriti litovska sodnika Mindaugas Gatelis in Vaidas Mazeika.

Po Jančevem zmagovitem golu se je začela drama

Miha Zarabec je s hitrimi nogami sejal paniko v nemški obrambi. Foto: Mario Horvat/Sportida Čeprav ni bilo nobenega stika, sta najprej izključila kapetana Vida Kavtičnika, nato pa na klopi še pomočnika selektorja Uroša Šerbca "Vprašal sem jih, zakaj so sodili sedemmetrovko nad Uwejem Gensheimerjem, ko ni bilo Kavtičnika niti blizu. Izključili so ga. Nato še Uroša. Zakaj takrat niso pogledali posnetka, če že imajo tehnologijo? Ostali smo pri štirih igralcih in Nemci so izenačili," se je spraševal selektor Veselin Vujović.

Slovenija je tako igrala brez dveh igralcev, Nemci pa so celo prišli do vodstva z 21:20.

A so slovenski rokometaši prebrodili to krizo in povsem ob koncu, prek Blaža Janca, v zadnji sekundi zadeli za zmago. Veselje na tribunah, kjer je bilo ogromno slovenskih navijačev, se je začelo. A je bilo kratkotrajno.

Veselje je bilo kratkotrajno. Foto: Mario Horvat/Sportida

Vujović z gesto povedal vse: Oni so iz rokometa naredili šalo in cirkus, zato sem šov želel narediti še jaz

Nemci so protestirali, da so jih slovenski rokometaši tri sekunde pred koncem ovirali na sredini igrišča, ko so izvajali napad. In dosegli svoje. Sodnika sta približno šest minut gledala posnetek in na koncu zaradi oviranja Blažu Blagotinšku dosodila rdeči karton, Nemce pa dodatno nagradila s sedemmetrovko.

Sodnika iz Litve sta si na koncu vzela več minut časa, da sta si ogledala posnetek in nato razžalostila Slovenijo. Foto: Reuters

Sprva se je v gol postavil kar selektor Veselin Vujović. "Glede na to, kar se dogaja, res ne vem, koliko časa bom še zdržal vse skupaj. Želel sem narediti šov, ker so ga oni že prej. Oni so iz rokometa naredili šalo in cirkus. Zakaj se ne bi temu pridružil?" je Vujović odgovoril, zakaj se je postavil v gol.

A je nato med vratnici stopil Matevž Skok, ki mu ni uspelo ubraniti strela Tobiasa Reichmana in dvoboj se je končal z izenačenim izidom 25:25.

"Prvič v življenju sem videl, da se to upošteva. Jasno, proti Sloveniji."

"Nemci so protestirali. Sodnika sta si šla ogledat posnetek. Nato sta postregla s pravilom, ki ga, razen njiju, ne pozna nihče. Če v zadnjih sekundah niste od izvajalca na sredini oddaljeni tri metre, sledi sedemmetrovka, ker ni več pravega časa za izključitev. Prvič v življenju sem videl, da se to upošteva. Jasno, proti Sloveniji," je bil besen Vujović.

Slovenski navijači spet v velikem številu spodbujali rokometaše. Foto: Mario Horvat/Sportida "Nemci tokrat niso imeli možnosti, da bi nas premagali. Zame smo mi zmagovalci, če prav smo dobili le točko. Če bi bilo vse tako, kot mora biti, bi morali imeti zdaj štiri točke in ne le eno. To boste vsi novinarji kmalu pozabili. Na koncu bomo šesti, osmi ali deseti in izpadlo bo, da so to slabi igralci, da je Vujović slab selektor ... To me boli. Preostane nam le, da se osredotočimo naslednjo tekmo in premagamo Črno goro," je dejal prvi mož stroke, ki je na novinarski konferenci ostal brez besed, in zaključil, da ta šport vodijo idioti.

Pritožili se bodo

Iz slovenske reprezentance so sporočili, da se bodo pritožili, vprašanje pa je, kaj bodo lahko dosegli.

Litovska sodnika sta slovenske rokometaše večkrat spravljala v obup. Foto: Mario Horvat/Sportida

Zdaj čaka naše rokometaše dan počitka, nato pa čez dva dni zadnja preizkušnja uvodnega dela evropskega prvenstva proti Črni gori. Za zdaj je videti, da bodo v drugi del tekmovanja odnesli točko, če bo Nemčija v zadnjem krogu premagala Makedonijo in bo ta danes preskočila Črnogorce.