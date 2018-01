Tudi Luka Dončić ogorčen nad dogajanjem v Zagrebu

Ogorčenje na spletu po dramatični tekmi med Slovenijo in Nemčijo

Po tem, ko sta sodnika že po izteku igralnega časa dosodila sedemmetrovko Nemcem, da so ti potem zadeli in Slovencem odvzeli zmago (25:25), in burnem dogajanju ob koncu tekme v Zagrebu na družabnih omrežjih med slovenskimi navijači ne manjka ogorčenja. Med njimi je tudi nekaj znanih slovenskih športnikov in predsednik države Borut Pahor. Domnevno nepravično sojenje litovskih sodnikov odmeva tudi v tujini.

SRAMOTA... — Luka Doncic (@luka7doncic) January 15, 2018

Sramota!! Vi ste sampioni!! Glave gor!! Vse se vraca vse se placa!! #gremoslovenci🇸🇮 — Klemen Prepelic (@KlemenPrepelic) January 15, 2018

And again looks like we’re not allowed to win in this @EHFEURO

🤔 — Jure Dolenec (@JDolenec11) January 15, 2018

Big perfomance, great fight by @rzs_si ! Congrats guys,it was a pleasure watching you👏🏼As it is for other things....just stay strong&together💪🏼👊🏼#EHFEuro2018 — Dragan Gajic - Gajo (@dGajicGajo) January 15, 2018

SHAME on YOU #ehfeuro2018 — Etien Velikonja (@EtiVelikonja) January 15, 2018

Agreed. I would be sick if I was a Slovenian. — Tom Ó Brannagáin (@obrannt) January 15, 2018

Ne glede na vse, čestitke našim rokometašem! Se mogoče vidimo v sredo na tekmi proti Črnogorcem. @rzs_si @RokometnaZveza #EHFEuro2018 — Borut Pahor (@BorutPahor) January 15, 2018

Been there, done that... We feel you @RokometnaZveza... — NK Triglav Kranj (@nk_triglav) January 15, 2018

Jedna od najneverovatnijih završnica u istoriji ovog sporta! https://t.co/Nic2CCgNsS — Balkan-Handball.com (@BalkanHandball) January 15, 2018

Čestitke fantom @rzs_si za izjemen boj! Zaslužili ste si dve točki. 🇸🇮🇸🇮🇸🇮 #mislovenci — RK Celje Piv. Laško (@RKCPL) January 15, 2018

Bravo @rzs_si !!! Sramota za sodnike...fuj — Aleksej Nikolic (@AliNikolic) January 15, 2018

Rolometnih pravil ne razumem dovolj, zato bom samo rekel: Bravo, borci! Vedno uživam, če se naše ekipe borijo maksimalno za našo reprezentanco. #ehfeuro2018 — Damir Radenovic (@MrDee25) January 15, 2018

Gledao sam mnogo sportskih bruka, raznih podvala, lopovluka i otimanja, ali ovo što su večeras smrdljive sudije Litvanci uradili Sloveniji na #EHFEuro2018 ovo još nikad nisma vidio. — Martin Mystère (@MartinMystre) January 15, 2018