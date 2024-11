Čudež, ko je Slovenija vstala od mrtvih in šokirala Hrvaško

To je bil eden najlepših trenutkov slovenskega športa. Slovenski rokometaši so na svetovnem prvenstvu leta 2017 v tekmi za bronasto medaljo proti Hrvaški po neverjetnem preobratu nadoknadili osem golov zaostanka in se razveselili zgodovinskega uspeha. Vodil jih je legendarni Veselin Vujović, ki se je pred kratkim spomnil na pariški čudež. Kaj vse je povedal čustveni Črnogorec?

Le kdo bi pozabil na srečanje, ki je na lica ljubiteljev rokometa v Sloveniji privabilo solze sreče? Osvojena je bila zgodovinska medalja, sploh prva in do danes edina na svetovnem prvenstvu v rokometu. Pa 28. januarja 2017 sprva sploh ni kazalo tako spodbudno za slovenske rokometaše. Hrvaška je veljala za favorita. Le dan poprej je po hudem boju v polfinalu izgubila proti Norveški, v zadnji sekundi rednega dela pa celo zapravila sedemmetrovko za zmago.

Veselin Vujović je pred dobrimi sedmimi leti popeljal Slovenijo do zgodovinskega uspeha in postal ljubljenec navijaških src. Foto: Vid Ponikvar

Proti Sloveniji je odlično vstopila v srečanje. Prednost je naraščala, v slovenskem taboru so se lahko le nemočno držali za glavo, dišalo je po hrvaškem bronu. Še dvajset minut pred koncem je bila Vujovićeva četa v skrajno nehvaležnem položaju, Hrvaška je imela v žepu kar osem zadetkov prednosti. Nato pa se je, tako kot zna to napraviti le šport, zgodil čudež. Slovenija je vstala od mrtvih, zaigrala kot prerojena in do konca srečanja ne le ujela, ampak tudi prehitela presenečeno Hrvaško. Zadala ji je enega najbolj bolečih porazov, sama pa se po junaški zmagi z 31:30, ki je odjeknila v svetu, veselila zgodovinskega uspeha.

Načrt Slovenije? Veliko teči in utruditi Hrvate.

"Če me vprašate, kako smo dobili to tekmo, vam tega ne morem pojasniti. In prepričan sem, da tudi hrvaški selektor Babić ne more pojasniti, kako jo je lahko izgubil," se je Veselin Vujović, takratni slovenski selektor, nedavno v podkastu (Ne)uspeh prvakov, ki ga je opravil z nekdanjim asom hrvaškega rokometa Mirzo Džombo, spomnil na nepozaben preobrat v Parizu.

Hrvaška je tekmo za tretje mesto na SP 2017 začela bolje. Po prvem polčasu je vodila za pet zadetkov. Foto: Reuters

Dejal je, da je dal pred srečanjem vedeti slovenskim izbrancem, da so Hrvati v polfinalu proti Norveški doživeli šok. Da so v zadnji sekundi zapravili sedemmetrovko za finale ter imeli na voljo dan manj za pripravo na tekmo za tretje mesto kot Slovenija. "Hrvaška je bila bolj utrujena. Naš načrt je bil, da bomo veliko tekli in jih utrudili. Slovenci s tem, da tečejo, nimajo veliko težav, mar ne? No, potem pa bomo videli, ali bodo Hrvati to zdržali," je pripovedoval Vujović, nekdanji velikan jugoslovanskega in svetovnega rokometa, ki je na vrhuncu slave doživel hudo poškodbo, pozneje pa kot trener poskrbel za številne odmevne uspehe. Kar nekaj jih je dosegel kot selektor Slovenije.

"Vas ni sram, da tako igrate?"

Po začetku dvoboja za tretje mesto v Parizu mu leta 2017 ni bilo do smeha. Pričakoval je bistveno boljši začetek Slovenije, a … "V uvodnih 15, 20 minutah je bilo videti, kot da nas ni na igrišču. Nič nam ni šlo od rok, Hrvaška nas je razbijala. V slačilnici sem fante vprašal, ali jih ni sram, da tako igrajo. Povedal sem jim, da jih v Sloveniji spremlja na tisoče navijačev. Da njihova srca utripajo za njih, oni pa tako. Želel sem, da se vrnejo na igrišče in dajo vse od sebe. Da se borijo do konca. Da bo nekoč pisalo, kako so Veselin Vujović, Jure Dolenec, Marko Bezjak in preostali umrli hrabro. Da si jih bo nekdo zapomnil po tem. A nič ni zaleglo, Hrvati so vodili za sedem, osem zadetkov," se je Vujović spominjal trpljenja tudi na začetku drugega polčasa, ko se je prednost Hrvaške še večala.

Zaostanek nemočne in blede Slovenije se je po 40 minutah povečal na kar osem zadetkov. Foto: Vincent Michel/francehandball2017.com

"Takrat sem se vprašal, ali sem jaz tukaj edina budala, da sploh skačem in še poskušam nekaj ukreniti. Saj bi se lahko usedel in spremljal tekmo naprej v miru. A počakajte … Pogodba me je na delo s Slovenijo vezala še za dve leti. In sem se vprašal, kako bi sploh lahko nadaljeval sodelovanje s fanti. Kako bi jih lahko sploh vrnil in dvignil. Takrat sem si rekel, da bom vodil srečanje drugače. Tako, kot da bi mi vodili za dva gola," je uporabil drugačen, na zunaj bolj sproščen in manj obremenjen pristop.

"Raje umrem na nogah, kot pa da živim na kolenih"

In tako se je začela slovenska rokometna pravljica v Parizu. Zaostanek se je nižal iz minute v minuto. "Hrvaški selektor je naredil napako, ko je puščal v igri starejše igralce, ki so bili že utrujeni od polfinalne tekme. Ko smo začeli teči, smo pridobivali nadzor," so njegovi varovanci poskrbeli za redko viden preobrat in na koncu zmagali z 31:30.

Hrvaški rokometaši po neverjetnem preobratu Slovenije sploh niso mogli verjeti, kaj vse so zapravili. Foto: Reuters

V slovenskem taboru so tekle solze sreče, v hrvaškem pa so objokovali zamujeno priložnost, ki so jo zapravili po malo verjetnem scenariju. Sledili so veseli dnevi na sončni strani Alp. "To je bil zelo čustven trenutek, ko je govora o Sloveniji kot državi in narodu. In pa nato sprejem. Bil je organiziran na najboljši mogoč način," je užival na sprejemih, ko so jih pričakali navdušeni navijači. Najprej na zagrebškem letališču, nato na hrvaško-slovenski meji na Obrežju, nato pa še v središču Ljubljane.

Množica navijačev je dan po veliki zmagi Slovenije v Parizu Vujovićeve junake, ki so v nedeljo pristali na zagrebškem letališču, presenetila s sprejemom na mejnem prehodu Obrežje. Foto: Grega Valančič/Sportida

Vujoviću je uspelo. Z ogromnim srcem, plemenitostjo, a tudi vročekrvnim značajem in surovo neposrednostjo, zaradi katerih je v karieri zakuhal kar nekaj incidentov, je plenil pozornost še na nekaterih velikih tekmovanjih, a s Slovenijo ni več ponovil tako veličastnega uspeha kot na SP 2017 v Franciji.

"Slovenci so me angažirali zaradi mojega karakterja. Na koncu pa jih je ravno ta tako motil, tako da smo prekinili sodelovanje. A takšen pač sem. Ko sem dobro razpoložen, se smejem, ko pa sem jezen, se to na meni hitro opazi. Ne morem se pretvarjati. To je nekaj, kar me krasi ali pa je moja pomanjkljivost, kakor hočete. A takšen pač sem. To je moja trenerska in človeška deviza. Raje umrem pokončno na nogah, kot pa da živim na kolenih,'' je v podkastu z nekdanjim rokometnim zvezdnikom Džombo zaupal svojo življenjsko filozofijo, po kateri ne bo šel nikoli na kolena.

Veselin Vujović si je dal duška ob proslavljanju velikega brona za ponosno Slovenijo. Foto: Grega Valančič/Sportida

Kmalu nova priložnost za Slovenijo

Letos je bila Slovenija zelo blizu, da bi ponovila njegov podvig. Na olimpijskem turnirju, tudi ta je kot SP 2017 potekal na francoskih tleh, se je pod taktirko Uroša Zormana uvrstila med najboljše štiri, nato pa po dveh tesnih porazih ostala brez medalje. Tako ostaja zadnja rokometna kolajna z velikih tekmovanj ravno tista, ki so jo Slovenci osvojili v Parizu pod vodstvom Vujovića.

Slovenska rokometna reprezentanca je na letošnjem olimpijskem turnirju osvojila nehvaležno četrto mesto in ostala brez medalje. Foto: Reuters

Nova priložnost se bo ponudila že kmalu, Hrvaška, Danska in Norveška bodo med 14. januarjem in 2. februarjem gostile svetovno prvenstvo, na katerem bo nastopilo kar 32 reprezentanc. Slovenija bo svoje tekme v skupinskem delu igrala v Zagrebu, za točke pa se bo v prvem delu tekmovanja merila s Kubo, Zelenortskimi otoki in Islandijo. To bo tekmovanje, ki si ga bo zagotovo z velikim zanimanjem ogledal tudi Vujović. Znameniti Vujo, ki je Slovenijo pred sedmimi leti popeljal do prekrasne rokometne pravljice.