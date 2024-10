David Beckham: od "izdajalca" do narodnega junaka

Leta 1998 na svetovnem prvenstvu v Franciji je David Beckham postal grešni kozel angleške javnosti, potem ko je na tekmi proti Argentini prejel rdeči karton zaradi nepremišljenega prekrška nad Diegom Simeonejem. Sledilo je neusmiljeno kritiziranje angleških navijačev in medijev. Nadenj so se zgrnili črni oblaki.

Pred tem je bilo nogometno življenje Davida Beckhama kot pravljica. Pri Manchester Unitedu se je iz leta v leto dvigoval in postajal vse pomembnejša figura ekipe z Old Trafforda. Pred sezono 1997/98 je prejel prestižno številko 7, ki so jo v preteklosti v vrstah rdečih vragov nosili legendarni nogometaši, kot sta George Best in Eric Cantona.

Zaključil jo je s 13 asistencami in devetimi goli, ko so se Otočani začeli bolj osredotočati na svetovno prvenstvo v Franciji, kjer je zaradi svoje poteze postal najbolj osovražen nogometaš v Angliji. Na prvih dveh tekmah ni nastopil, saj mu je selektor Glenn Hoddle očital, da ni v celoti osredotočen na prvenstvo. Na tretji tekmi skupinskega dela je igral in dosegel lep gol s prostega strela proti Kolumbiji za zmago z 2:0.

Rdeči karton, zaradi katerega je postal osovražena oseba

V osmini finala so se nato nadenj zgrnili temni oblaki, ki jih je priklical sam. Anglija je igrala progi Argentini. To je bil zaradi zgodovinskega ozadja dvoboj z veliko čustvenega naboja. Beckham si je privoščil neumnost, ko je Diego Simeone nad njim storil prekršek. Ko je ležal na tleh, je dvignil zadnjo nogo in zadel Argentinca, ki je razumljivo teatralno padel na tla, glavni sodnik pa je Beckhamu nemudoma pokazal rdeči karton in predčasen odhod pod prho. Argentina je v nadaljevanju tekmo dobila po streljanju enajstmetrovk in se uvrstila v naslednji krog tekmovanja, v katerem je morala nato priznati premoč Nizozemski.

Kako je David Beckham prejel rdeči karton proti Argentini

Angleški navijači in novinarji niso poznali milosti in so krivili Beckhama za izpad njihove reprezentance. Zasmehovali so ga kot izdajalca in ga sramotili v medijih. Smrtne grožnje, žvižgi in plaz obtožb so postali del njegovega vsakdana, njegovo ime je bilo sinonim za razočaranje naroda. Bil je največji javni sovražnik. Priznan otoški časopis Daily Mirror je denimo natisnil njegovo podobo v obliki pikado tarče.

Ferguson mu je zaupal in sledila je sanjska sezona pri Manchester Unitedu

A Beckham ni bil sam v tej bitki. Njegova žena Victoria, takrat že svetovno znana kot del skupine Spice Girls, je prav tako občutila pritisk javnosti. Njuno življenje je postalo tarča tabloidov, ki so se hranili z njunimi težavami. Victoria je bila Beckhamu v oporo, medtem ko sta oba prenašala pritiske javnega mnenja, kar je njuno zvezo še bolj utrdilo. Skupaj sta se borila proti sovražnikom in se zanašala drug na drugega kot oporo v tem neizprosnem svetu slave.

Rdeči karton proti Argentini ga je lep čas zaznamoval. Foto: Guliverimage

Kljub temu Beckham ni obupal. Pod vodstvom legendarnega trenerja Sira Alexa Fergusona v Manchester Unitedu je znova našel motivacijo in zagnanost. Trdo je treniral in si prizadeval za povrnitev svoje igre in slave. Ferguson je verjel vanj, ga vztrajno podpiral ter mu dal priložnost, da si povrne zaupanje soigralcev in navijačev. United je v sezoni 1998/99 spisal posebno pravljico. Osvojil je tri prestižne lovorike: na domačih tleh elitno Premier League in pokal FA, povrhu vsega pa prestižno Ligo prvakov. Trojček, ki ga do leta 2023 ni uspelo osvojiti nobenemu klubu. Naslednik je nato postal mestni tekmec Manchester City.

Pisal se je 6. oktober 2001, dan, ko so se mu spet razširila obzorja

Veliko se je govorilo, da bi lahko zaradi vseh kritik in pritiskov zapustil Anglijo, a se je odločil ostati pri Manchester Unitedu. Če je zadoščenje dobil pri rdečih vragih, pa mu Otočani še vedno niso bili tako naklonjeni, kot si je želel. Poudaril je, da je po tistem rdečem kartonu preživljal najtežje obdobje svojega življenja.

Več let je bil kapetan angleške izbrane vrste. Foto: Guliverimage

Vse do današnjega dne leta 2001. In to na njegovem Old Traffordu, na katerem je poznal vsak kvadratni centimeter površine. Anglija je igrala kvalifikacije za svetovno prvenstvo 2002 proti Grčiji. Vsaj remi je potrebovala, da bi si zagotovila mesto na mundialu na Japonskem in v Južni Koreji, kjer je igrala tudi Slovenija.

Pričakovanja so bila visoka, a pot do uspeha je bila vse prej kot lahka. Grčija, ki na papirju ni veljala za nasprotnico, ki bi razžalostila bolj priljubljenega tekmeca na njegovem terenu, je Anglijo postavila pred izjemno težko nalogo. Gostje so se v Manchestru pojavili z jasno taktiko: disciplinirano branjenje in iskanje priložnosti iz protinapadov. In uspelo jim je. V 36. minuti so presenetili angleško obrambo, ko je s spektakularnim strelom Angelos Charisteas matiral vratarja Nigela Martyna in Grčijo popeljal v vodstvo.

Po izenačujočem golu je postal angleški junak. Foto: Guliverimage

Old Trafford je obstal v šoku. Anglija, ki je potrebovala vsaj remi, je bila pred nalogo, ki je nihče ni pričakoval – loviti rezultat na domačem terenu proti manj cenjenim Grkom.

Čeprav je bilo na igrišču enajst igralcev, je bilo jasno, da bo za tekmo pomemben predvsem eden – David Beckham. Ves čas je bil prisoten povsod, od začetka do konca je vlekel niti igre, boril se je za vsako žogo in izkazal izjemno željo, da svojo ekipo popelje do uspeha.

Tekma pa se je vse bolj nagibala v katastrofo za Anglijo. Kljub Beckhamovim prizadevanjem je po prejetem zadetku zmanjkalo idej v napadu in šele v 67. minuti je sledilo izenačenje, ko je po Beckhamovi podaji zadel Teddy Sheringham. A trenutek olajšanja ni trajal dolgo. Ko je v 69. minuti grški igralec Demis Nikolaidis presenetil Anglijo z drugim golom, so upanja za neposredno uvrstitev na svetovno prvenstvo začela plahneti.

... David Beckham drugič z izjemnim golom

Vendar je David Beckham, kapetan ekipe, prevzel odgovornost. Priložnost se je pokazala v 93. minuti, ko je Anglija dobila prosti strel približno 30 metrov od grških vrat. Vsi so vedeli, kdo bo pristopil k žogi. David Beckham je hladnokrvno vzel žogo in si jo nastavil na travo. Napetost na stadionu je bila izjemna.

Kako je David Beckham dosegel zmagoviti gol

Beckham je bil pod pritiskom. Za njim so bili meseci kritik in pritiskov, saj je še vedno nosil posledice zloglasnega rdečega kartona s svetovnega prvenstva leta 1998. To je bila njegova priložnost, da se odkupi. Priložnost, da si povrne zaupanje angleških navijačev in utiša kritike, ki so ga spremljale več let.

Beckham si je postavil žogo, naredil nekaj globokih vdihov in se osredotočil. Pisala se je že 93. minuta. Bila je zadnja priložnost za Anglijo. David je prefinjeno streljal na gol. Vratar Nikopolidis je mislil, da bo šla žoga prek živega zidu v njegov levi kot, a je vse bolj zavijala in pristala v njegovem desnem kotu. Beckham je s svojega zornega kota zadel perfektno v levi zgornji kot. Tribune Old Trafforda so eksplodirale, Beckham pa je z dvignjenima rokama tekel po igrišču. Čutiti je bilo veliko olajšanje.

Trenutek, ki je za vedno zaznamoval njegovo kariero

To ni bil le zadetek za izenačenje; bil je trenutek, ki je simboliziral Beckhamovo osebno zmago nad kritikami in pritiski, ki so ga spremljali vse od incidenta leta 1998.

Po tem zadetku se je angleška javnost povsem spremenila. Tisti, ki so ga prej zasmehovali, so ga zdaj slavili kot narodnega junaka. Beckham ni bil več zgolj zvezdnik, ki je bil znan po svojem stilu in slavi, ampak tudi borec in vodja, ki je s tem prostim strelom povrnil čast svoji reprezentanci.

Victoria Beckham mu je vseskozi stala ob strani in sta še danes rečno poročena. Foto: Guliverimage

Mediji so ga označili za rešitelja in simbol angleške vztrajnosti. Beckham je z enim zadetkom utišal vse dvomljivce in se postavil ob bok največjim legendam angleškega nogometa. Ta tekma proti Grčiji ni bila le še ena v nizu kvalifikacijskih tekem, temveč ključni trenutek v Beckhamovi karieri, ki je ponovno utrdil njegov status enega največjih nogometašev svojega časa.

Z enim zadetkom je David Beckham povrnil vero v svojo ekipo in vase. Od "izdajalca" iz leta 1998 do narodnega junaka leta 2001 – ta trenutek je za vedno zaznamoval njegovo kariero in ga postavil ob bok največjim legendam angleškega nogometa.