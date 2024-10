Poljub, ki mu je skoraj uničil kariero

Richard Gasquet, zdaj že nekdanji profesionalni francoski teniški igralec, je veljal za enega največjih talentov svoje generacije. To je kazal tudi na teniških igriščih, ko se je leta 2007 prvič prebil med najboljših deset igralcev na svetu (sedmo mesto) in bil tisti čas eden najbolj prepoznavnih in priljubljenih francoskih teniških igralcev. Ko se je zdelo, da Francoz živi svoje športne sanje, je leta 2009 kot strela z jasnega udarila novica, da je marca na turnirju v Miamiju padel na dopinškem testu. Rezultati testa so v njegovem telesu pokazali sledi kokaina.

Njegova trditev se je za mnoge zdela zelo nenavadna, a njegovim odvetnikom je to uspelo dokazati s pričevanji in znanstvenimi dokazi. Foto: Reuters

Mednarodna teniška zveza (ITF) mu je takoj prepovedala igranje na turnirjih, grozila pa mu je celo dvoletna prepoved igranja. Gasquet je že od začetka trdil, da ni namerno užival prepovedanih snovi. Zelo zanimiv pa je bil način, kako je kokain prišel v njegovo telo. Za to naj bi bil krivo poljubljanje s skrivnostnim dekletom z imenom Pamela v nočnem klubu Set v Miamiju. Gasquet je bil prepričan, da je bila ona kriva, da so pri njem našli sledi kokaina.

Njegova trditev se je mnogim zdela zelo nenavadna, a njegovi odvetniki so to dokazali s pričevanji in znanstvenimi dokazi. Strokovnjaki so potrdili, da je bila količina kokaina v njegovem telesu tako nizka, da je povsem mogoče, da je v njegovo telo prišla posredno. V njegovem primeru s poljubom.

Verjeli so njegovi zgodbi

Bilo je kar nekaj prič, ki so potrdile, da je bil tistega večera dejansko v nočnem klubu in da se je poljubljal z dekletom. Prav tako ni bilo nobenih drugih dokazov, da bi Gasquet redno užival kokain ali kakršnokoli drugo prepovedano snov. Športno razsodišče (Cas) je verjelo tej zgodbi ter zavrnilo pritožbo Mednarodne teniške zveze (ITF) in Svetovne protidopinške zveze (Wada), ki sta zahtevali od enega leta do dveh let prepovedi igranja, in Gasqueta so suspendirali le za dva meseca in pol. Ta doba pa je potekla že v času obravnave.

Leta 2009 je osem mesecev preživljal nočno moro. Foto: Reuters

Osem mesecev nočne more

"Odleglo mi je. Bila je nora zgodba in osem mesecev sem preživljal nočno moro. Mislil sem, da imam več možnosti, da bi zmagal na turnirju za grand slam. Torej da Rafaela Nadala premagam na OP Francije in Rogerja Federerja v Wimbledonu, kot pa da sem pozitiven na testu."

"Vesel sem, da sem stoodstotno čist. Zame je bilo zelo težko in vesel sem, da je konec. Psihološko je bilo zelo težko. Lahko bi šlo brez tega, ampak zdaj sem vesel, da sem se vrnil na teniška igrišča. Moj cilj je, da se vrnem med najboljšo deseterico," je leta 2009 po razsodbi za francosko televizijo Canal Plus povedal Gasquet.

V težkih časih ga je podprl tudi Rafael Nadal

Afera poljub, kot so jo takrat imenovali, je povzročila precej mešanih odzivov. Nekateri so menili, da je Gasquet lahko srečen, da je dobil tako majhno kazen, ter da so mu zvezdniški status in dobri odvetniki pomagali, da se je izognil hujši kazni. Medtem pa so drugi verjeli, da je bil iskren pri svojih navedbah, saj je bila količina kokaina v njegovem telesu izjemno nizka in je zelo verjetno, da ga ni zaužil namerno. Takrat so se na njegovo stran postavili le redki igralci, a med njimi je bil Rafael Nadal, s katerim se poznata od mladostniških let in sta postala prijatelja.

Vseeno je ostal priljubljen

Primer še danes velja za enega najbolj nenavadnih dopinških primerov v zgodovini profesionalnega športa. Po vrnitvi na turnejo je Gasquet nadaljeval svojo kariero in dosegel nekaj lepih uspehov, vključno z uvrstitvijo v polfinale Wimbledona leta 2015. Kljub aferi je ostal priljubljen pri francoskih navijačih in tako imel še vedno dobro ime v svetu tenisa. Vseeno pa je ta afera ostala pomemben del njegovega javnega življenja, čeprav o tem ni več velikokrat govoril.

Rafael Nadal in Richard Gasquet sta postala dobra prijatelja. Foto: Guliverimage

Upokojil se je na isti dan kot Rafael Nadal

Danes 38-letni Richard Gasquet, ki je v svoji karieri osvojil 16 turnirskih lovorik, se je športno upokojil na isti dan kot Rafael Nadal. Pravzaprav le nekaj ur pred njim. Rafa ga ni zasenčil samo v francoskih novicah, ampak tudi svetovnih. Francozu je to celo ustrezalo, saj nikoli ni želel biti v soju žarometov.

"Bila je majhna verjetnost … Gre za precej neverjetno naključje," je v intervjuju za Midi Libre povedal Gasquet, potem ko je na isti dan kot Rafael Nadal sporočil, da se bo športno upokojil. "Smejal sem se, bilo je smešno. Tega sploh nisem pričakoval," je dodal nekdaj sedmi igralec sveta.

Jannik Sinner, prvi igralec sveta Foto: Reuters Dopinška afera Jannika Sinnerja, prvega igralca sveta V tem času odmeva dopinška afera Jannika Sinnerja, trenutno prvega igralca sveta. Spomnimo, Italijan je bil pozitiven na dveh dopinških testih. Neodvisna preiskava teniške protidopinške agencije ga je oprostila, saj naj bi nezavedno užival snov (clostebol), ki jo je uporabljal njegov fizioterapevt. Pozneje se je oglasila Wada. Sporočili so, da odločitev Mednarodne agencije za teniško integriteto (ITIA) o oprostitvi Italijana avgusta ni pravilna glede na veljavna pravila, zato so se pritožili na športno razsodišče (Cas). Ti v svoji pritožbi navajajo oziroma zahtevajo, da bi moral Sinner prejeti enoletno ali dvoletno prepoved igranja. Torej zgodba za Sinnerja, ki je bil presenečen nad tem odzivom, še ni končana.

