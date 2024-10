Teniški igralec Richard Gasquet se je športno upokojil na isti dan kot Rafael Nadal. Pravzaprav le nekaj ur pred njim. Rafa ga ni zasenčil samo v francoskih novicah, ampak tudi svetovnih. Verjeli ali ne, Francozu je to celo ustrezalo, saj nikoli ni želel biti v soju žarometov.

"Bila je majhna verjetnost … Gre za precej neverjetno naključje," je v intervjuju za Midi Libre povedal Gasquet, potem ko je na isti dan kot Rafael Nadal sporočil, da se bo športno upokojil. "Smejal sem se, bilo je smešno. Tega sploh nisem pričakoval," je dodal nekdaj sedmi igralec sveta.

Rafael Nadal mu je v težkih trenutkih kariere stal ob strani. Foto: Guliverimage

Afera s kokainom in podpora Nadala

Na le da sta kariero končala na isti dan, Nadal in Gasquet sta tudi zelo velika prijatelja. Poznata se od 12. leta, ko sta se merila na mladinskih turnirjih. Čeprav sta bila ves čas velika nasprotnika, sta se na igrišču in zunaj njega zelo spoštovala.

Gasquet je v več intervjujih omenil, da Nadala zelo ceni kot osebo in igralca. Kljub temu da je Nadal na najvišji ravni vseskozi zmagoval v njunih dvobojih (18:0), je Gasquet večkrat o Nadalu povedal, da je izjemno skromen in prizemljen človek. Zelo ga je spoštoval tudi Španec. Leta 2009 je bil eden redkih, ki je Gasqueta v aferi s kokainom javno podprl. Pozneje so ga oprostili.

Foto: Reuters

Že od mladih let mi ni bilo lahko

Richard tega ni nikoli pozabil. Leta pozneje je Nadala prosil, naj napiše nekaj besed za njegovo avtobiografijo Ne glede na vse, ki je izšla leta 2023.

Rafa je zapisal, da bi lahko njegov kolega dosegel še veliko več, kot je že v svoji uspešni karieri. Ob tem je poudaril, da Gasquetu že od mladih let ni bilo lahko, potem ko se je soočal z velikimi pritiski javnosti. "Samo mislim si lahko, kako težko je bilo otroku, ko se je moral soočiti s pričakovanji celega naroda. Zdi se, da nikoli ni dosegel tistega, kar so navijači od njega pričakovali. Da se je lahko prebil, je moral pokazati veliko psihično moč. Dolga leta biti na tako visoki ravni uspe le redkim igralcem. Richard je lahko ponosen na svojo dolgo in neverjetno kariero," je z izbranimi besedami napisal 22-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam.

Da je bil zelo dober in konstanten igralec, govorijo številke same zase. Kar 956 zaporednih tednov je bil uvrščen med najboljših sto igralcev na svetovni lestvici. Daljši niz je uspel le veliki trojici Roger Federer, Rafael Nadal in Novak Đoković. Znan je bil predvsem po svojem prefinjenem enoročnem bekhendu.

Foto: Guliverimage

Čeprav nikoli ni želel biti v središču pozornosti, se mu je to zgodilo že veliko pred tem, ko se je prebil med najboljše igralce. Že pri devetih letih je bil na naslovnici teniške revije Tennis Magazine, a so on in njegova družina mislili, da to ne bo tako odmevalo. Zgodilo se je ravno nasprotno, kar pa mlademu teniškemu igralcu ni bilo všeč. Nikoli ga ni privlačil soj medijskih žarometov, vedno se je raje umaknil.

"Okrog mene se je začelo dogajati že od mojega sedmega leta," je zapisal v svoji knjigi. "Vedno, ko sem igral na turnirju v domačem klubu, je bilo okrog igrišča 200 ljudi. Ni mi bilo všeč, da so me gledali." To ga je zaznamovalo skozi celotno športno kariero.

Foto: Guliverimage

V svoji knjigi se spominja srednješolskih let, ko je bil oproščen športne vzgoje, da je lahko treniral tenis. "Ko je šel moj razred na uro športne vzgoje, so šli po poti, ki je šla mimo igrišča. Videl sem, da prihajajo, in ne morete si predstavljati, kako zelo me je to motilo. Nisem jih želel videti in nisem želel, da me oni vidijo. Takrat sem vedno šel na stranišče. Skrival sem se in čakal, da je šel moj razred mimo, da sem lahko spet začel trenirati," so iz knjige povzeli besede na strani tennismajors.

