Na Hrvaškem odmeva incident, v katerega sta se vpletla tudi slovenska rokometaša Marko Bezjak in Andraž Velkavrh ter nekdanji selektor Veselin Vujović. Vsi omenjeni sodelujejo v klubu Nexe iz Našic, zapletlo pa se je na nedeljskem derbiju z Zagrebom, na katerem ni manjkalo kritik na račun sojenja, Bezjak pa je ob odhodu z igrišča celo udaril in poškodoval delegata srečanja. Proti vsem je stekel disciplinski postopek, Bezjak je do nadaljnjega suspendiran za 30 dni, na Hrvaškem pa napovedujejo, da ga čaka huda kazen. Če bo stroga, bi lahko nekdanji slovenski reprezentant, ki je star 37 let, že končal kariero.

Hrvaška rokometna zveza (HRS) je prejela zapisnik in poročilo delegata z nedeljskega srečanja, ki je bil prekinjen pred koncem prvega polčasa pri rezultatu 9:16 in ga bo Zagreb dobil za zeleno mizo z 10:0. Nexeju bo kazensko odvzeta točka, v nadaljevanju sezone pa bo ekipa močno oslabljena.

Stekel je namreč disciplinski postopek proti trenerju Veselinu Vujoviću, nekdanjemu selektorju slovenske reprezentance, katero je leta 2017 na SP v Franciji popeljal do zgodovinskega uspeha, bronastega odličja, in 27-letnemu rokometašu Andražu Velkavrhu, ki na dvoboju nista skrivala nezadovoljstva nad sojenjem. Največjo kazen pa naj bi prejel Marko Bezjak. Nekdanji slovenski reprezentant, ki je kar deset let branil barve nemškega velikana Magdeburga, pred tem pa v Sloveniji nastopal za Jeruzalem Ormož in velenjsko Gorenje, je trenutno suspendiran za 30 dni oziroma do odločitve disciplinskega sodnika.

Kazen čaka tudi Veselina Vujovića, nekdanjega selektorja slovenske izbrane vrste. Foto: Grega Valančič/Sportida

Hrvaški Index opozarja, da bi lahko za nešportno obračunavanje z delegatom tekme prejel tudi najstrožjo mogočo kazen, dosmrtno prepoved igranja rokometa, dodaja pa tudi, da bi lahko glede na to, da bo Bezjak poleti dopolnil 38 let, v primeru bolj mile kazni vseeno že končal kariero.