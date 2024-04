Škandal na Hrvaškem, v glavni vlogi pa Slovenec #video

Zagreb, ki je imel pred nedeljskim tekmecem dve točki prednosti, je na gostovanju v Našicah vodil s 16:9, ko so prekinili tekmo. Rokometaši Nexeja, ki jih vodi Veselin Vujović, so protestirali zaradi odločitve sodnika, ker je razveljavil zadetek Fahrudina Melića in dosodil sedemmetrovko. Nezadovoljstvo je nato le še naraščalo, na koncu pa se je na tleh znašel celo delegat Anto Josić.

Nexejev igralec in nekdanji slovenski reprezentant Marko Bezjak, ki je prejel dvominutno izključitev, se je ob odhodu s parketa z ramo zaletel v delegata tekme. Josić se je po nekaj trenutkih opotekel na tla, nato pa so ga odpeljali v garderobo, kjer so ga zdravniško oskrbeli.

Igralci in navijači so čakali, kaj se bo zgodilo s tekmo. Po polurnem premoru so odločili, da tekme ne bodo nadaljevali. "Pred koncem prvega polčasa se je zgodil incident pri zapisnikarski mizi v dvorani v Našicah, tekma z Nexejem je bila prekinjena. Več informacij bo znanih po izjavi uradnih oseb tekme," so sporočili iz RK Zagreb. Ta bo verjetno postal zmagovalec tekme za zeleno mizo, kazen pa bo zagotovo sledila tudi za Bezjaka.

