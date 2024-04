Začenja se boj za pokalno lovoriko

Trebnje bo danes in v soboto gostilo zaključni turnir moškega rokometnega pokala Slovenije. Trimo Trebnje se bo v prvem polfinalu danes ob 17.30 meril s Koprom, ob 20. uri pa bo na vrsti še obračun Krke in Slovenj Gradca.

Favorit turnirja je prav domači Trimo, ki vodi v državnem prvenstvu. A v slednjem so vseeno previdni pri napovedih. "V polfinalu bo naš prvi tekmec Koper, ki je v drugem delu DP v zelo dobri formi, s čimer je pokazal, da gre za kakovostno ekipo. Verjamem, da bomo mi pokazali maksimalno borbenost in osredotočenost na zmago," je za Rokometno zvezo Slovenije dejal igralec Trima David Didović.

Največje presenečenje je v četrtfinalu pripravila Krka, ki je z 31:26 izločila favorizirane Celjane. Tokrat jo v Trebnjem čakajo Slovenjgradčani. "Takoj po koncu domače tekme v evropskem pokalu smo se intenzivno začeli pripravljati na tekmo v polfinalu pokala proti Slovenj Gradcu. Menim, da bodo na obračunu odločale malenkosti, saj ekipa iz Slovenj Gradca velja za zahtevnega tekmeca. Želim, da se na zaključnem turnirju prikažemo v najboljši možni luči in da nas to pripelje do čim boljšega rezultata," je dejal rokometaš Krke Klemen Matko.

Poraženca polfinalnih dvobojev se bosta za tretje mesto pomerila v soboto ob 14.30, medtem ko bo finale na sporedu ob 17.30.

Rekorder po številu pokalnih naslovov je Celje z 22 lovorikami. Trikrat je pokal osvojilo Gorenje, trikrat je bil uspešen tudi Cimos Koper, po enkrat pa Hrpelje in Prule. V sezonah 2020/21 in 2019/20 tekmovanja ni bilo zaradi koronske pandemije.