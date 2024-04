Kdo v četrtfinale?

Danes in v četrtek bodo postali znani še štirje četrtfinalisti rokometne lige prvakov. Zagreb (Matic Suholežnik, Aleks Kavčič, Aljaž Panjtar) in Montpellier sta na prvi tekmi remizirala, Kielce pa bodo proti ekipi GOG branile osem zadetkov prednosti.

"Slovenski" Pick Szeged je na prvi tekmi s 30:37 doma izgubil proti Veszpremu. Borut Mačkovšek je dosegel štiri gole, tri Dean Bombač, Matej Gaber pa se ni vpisal med strelce. Miha Zarabec je za svojo Wislo prispeval štiri zadetke, a je bil PSG močnejši s 30:26.

Neposredno so se v četrtfinale uvrstili Kiel in Aalborg iz skupine A ter Magdeburg in Barcelona iz skupine B.

Slovenski predstavnik Celje Pivovarna Laško je tekmovanje končal po prvem delu brez osvojene točke.