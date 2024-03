Začenjajo se dodatni boji za četrtfinale

V rokometni ligi prvakov se bodo danes začele kvalifikacije za četrtfinale. Pari dodatnih kvalifikacij za četrtfinale so Zagreb (Matic Suholežnik, Aleks Kavčič, Aljaž Panjtar) - Montpellier (Staš Skube), Pick Szeged (Borut Mačkovšek, Matej Gaber, Dean Bombač) - Veszprem, Gudme - Kielce in PSG - Wisla Plock (Miha Zarabec).

Povratne tekme bodo na sporedu prihodnji teden.

Neposredno so se v četrtfinale uvrstili Kiel in Aalborg iz skupine A ter Magdeburg in Barcelona iz skupine B.

Slovenski predstavnik Celje Pivovarna Laško je tekmovanje končal po prvem delu brez osvojene točke.