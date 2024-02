Predzadnja priložnost za Celjane

Skupinski del tega elitnega tekmovanja se bliža h koncu, do konca sta za Celjane ostali še dve tekmi. Na predzadnji tekmi Celjani gostujejo pri ekipi Porta. Portugalski prvak je na prvi tekmi Celjanov prizadejal boleč poraz. Tokrat Celjani na Portugalsko odhajajo z željo po tem, da se jim oddolžijo.

Trener Alem Toskić se zaveda pomembnosti zaključka domačega prvenstva in želi nekaj dodatnih minut nameniti igralcem, ki igrajo manj, v želji po tem, da dobijo potrebne igralne minute in samozavest za nadaljevanje domačega prvenstva. "Odhajamo na dolgo pot proti Portu. Do konca Lige prvakov nas čakata še dve tekmi. Trenutno smo v napornem ritmu tekem, kjer si tekme sledijo na tri - štiri dni in vmes sploh ni časa za treninge. V soboto smo zabeležili pomembni dve točki, kar pa nam je pobralo veliko moči. Naša klop je kratka in v sredo si želim, da svoje minute dobro izkoristijo tudi nekateri rezervisti, da s tem dobimo še kakšnega igralca, ki bo odigral pomembno vlogo v zaključku prvenstva," je pred srečanjem dejal trener Celja.