Nov visok poraz Celjanov

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so v 12. krogu lige prvakov doma s 27:37 (12:18) izgubili z nemškim Magdeburgom, branilcem naslova, in po izenačenih prvih delih polčasov ostajajo brez zmage v tem elitnem klubskem tekmovanju. Celjska ekipa bo naslednjo tekmo igrala 28. februarja na Portugalskem proti Portu.

Tim Cokan je bil z osmimi goli prvi strelec domačih, pet jih je dal Mitja Janc, po osem zadetkov sta na drugi strani vpisala tudi Omar Ingi Magnusson in Lukas Mertens.

Slovenski prvak tako kot edini v skupini B tudi po svoji dvanajsti tekmi v skupinskem delu lige prvakov ostaja brez zmage, tokrat pričakovano brez uspeha proti nemškim podprvakom s številnimi tujimi izvrstnimi igralci.

Ti so sredi junija lani na finalni tekmi zaključnega turnirja rokometne lige prvakov v Kölnu po podaljšku premagali poljske Kielce s 30:29 in četrtič zmagali v najmočnejšem evropskem klubskem tekmovanju po letih 1978, 1981 in 2002.

Kaj se je dogajalo

Dvajsetletni Mitja Janc je z dvema goloma uvodoma poskrbel za 1:0 in 2:1 za domačo zasedbo. Šele ob koncu enajste minute so gostje prvič povedli (4:3). A so domači uspešno lovili gol zaostanka za izenačenje vse do sredine polčasa, ko je švedski reprezentant Albin Lagergren povišal prednost na dva gola (9:7).

Takoj nato je bilo 10:7 in Alem Toskić je na domači klopi zahteval minuto odmora, saj so gostje začeli prebijati sprva izjemno trdno in agresivno obrambo Celja. Nekaj časa je ostajala razlika treh ali dveh golov, potem so tudi s protinapadi gostje ob polčasu pobegnili na šest golov razlike.

Tadej Mazej je odvzel žogo in z golom v protinapadu dosegel prvi zadetek v drugem polčasu. A se Celjanom nato ni uspelo še bolj približati, vratar Sergey Hernandez Ferrer je zbral uspešna posredovanja v nizu. Na drugi strani se je ponovila zelo trdna in agresivna obramba domačih iz prvega dela prvega polčasa in Celjani so v deseti minuti drugega dela znižali zaostanek na dva gola (20:22), ko je vratar Rok Zaponšek poslal žogo v prazno mrežo in je nato Žiga Mlakar zadel iz pol protinapada.

A se je ponovil prvi polčas, Celjanom je zmanjkalo moči po izjemni borbi v obrambi, njihove napake pa je s protinapadi kaznoval nemški predstavnik in kmalu po polovici je prišel znova do petih in nato šestih golov prednosti. Osem minut pred koncem je bilo 32:24 in tekma je bila odločena.

Celjani bodo po tekmi v Portu igrali še proti GOG Gudmeju za zaključek evropske sezone.