Madžar Bognar je prva okrepitev rokometnega Celja za sezono 2024/25

Po podatkih Celja gre za raznovrstnega igralca, ki lahko igra na levem in srednjem zunanjem položaju, obenem pa se dobro znajde tudi v obrambi.

Trenutno še igra za Ferencvaros, ki med madžarsko elito zaseda peto mesto, v evropskem pokalu pa je tudi po zaslugi 17 zadetkov Bognarja na dveh tekmah izločil turški Bešiktaš in se uvrstil v četrtfinale. Tam bo igrala tudi slovenska Krka.

"Občutki so odlični. Veselim se naslednjih treh let in mislim, da bodo zelo uspešna. Občutek imam, kot da že poznam to dvorano, saj je enaka kot v Veszpremu. Veselim se igranja tukaj in upam, da bom še napredoval kot igralec," je za spletno stran Celja uvodoma dejal 23-letni Madžar.

"Menim, da je Celja stopnička višje v moji karieri, ki mi bo prinesla tudi možnost igranja v državni reprezentanci," je še prepričan od 2024/25 nov član kluba iz knežjega mesta.