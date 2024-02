Celjani po spodbudnem začetku niso uspeli držati stika s favoriziranimi Francozi

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so se po dvomesečnem premoru zaradi evropskega prvenstva v Nemčiji vrnili v tekmovalni ritem lige prvakov in na gostovanju v 11. krogu vknjižili 11. poraz. Favorizirani Montpellier je slovensko zasedbo, za katero je znova igral kapetan Žiga Mlakar, premagal z 32:21.

Montpellier : Celje Pivovarna Laško 32:21 (17:12) Dvorana FDI, sodnici: Merz in Kuttler (obe Nemčija). Montpellier: Desbonnet, Bolzinger, Karlsson 3 (2), Pellas 2, Fernandez 2, Panić 4, A. Lenne 4, Skube 2, Pratt 1, Konan 1, Cornette 1, Dos Santos 2, Fournie, Porte 6, Y. Benne 1, Berthier 3. Celje Pivovarna Laško: Zaponšek, Gaberšek, Perić, Marguč, Mazej 3, Cokan 3, Čirović 2, Antonijević 3, Marić 2, Janc 4 (2), Milićević 1, Korže Lesjak, I. Žabić, Mlakar 2, Rakita 1. Sedemmetrovke: Montpellier 3 (2), Celje Pivovarna Laško 4 (2). Izključitve: Montpellier 6, Celje Pivovarna Laško 10 minut. Rdeči karton: /.

Najmlajša ekipa v ligi prvakov iz Celja na dosedanjih tekmah ni dosegla nobene zmage nad Barcelono, Veszpremom, Magdeburgom, GOG Gudmejem, Portom in Wislo iz Plocka, jeseni je prvi medsebojni dvoboj v domačem Zlatorogu izgubila tudi z Montpellierjem z 29:31. Zdaj pa je izgubila še na gostovanju, tako da ostaja brez zmage.

Izbranci Alema Toskića so bili v začetku dvoboja enakovredni favoriziranim gostiteljem. Po celjskem vodstvu s 5:4 so za kratek čas izgubili rdečo nit v svoji igri in v deveti minuti prvič na dvoboju zaostali za dva gola (5:7). Nato so le uredili svoje vrste in po zadetku Nika Čirovića izenačili na 8:8, Tim Cokan pa je zastreljal sedemmetrovko za vnovično vodstvo slovenskih prvakov.

Sredi polčasa so se v igro Celjanov prikradle nepotrebne napake, po zaostanku treh golov (8:11) v 17. minuti pa je Toskić zahteval prvo minuto odmora. Njegovi varovanci so sprva kljubovali gostiteljem, v zadnjih desetih minutah pa se jim je znova zalomilo. Po kar devetminutnem strelskemu postu med 21. in 30. minuto - prekinil ga je Cokan tik pred odhodom na veliki odmor - so si priigrali zaostanek šestih golov (11:17).

Mitja Janc je dosegel štiri gole. Foto: Guliverimage

Slovenski prvaki v drugem polčasu niso bili kos dvakratnim zmagovalcem lige prvakov. Njihov zaostanek je konstantno naraščal, najvišji je znašal 12 golov (20:32) v končnici neenakovrednega dvoboja.

V celjski ekipi, ki je v tem mesecu ostala brez Grege Krečiča in Hrvata Anteja Ivankovića - oba sta nove delodajalce našla v Nemčiji -, je bil na današnji tekmi najučinkovitejši Mitja Janc s štirimi goli. Slovenec v vrstah Montpelliera Staš Skube je dosegel dva zadetka.

Barcelona do desete zmage

Vodilna ekipa skupine B Barcelona je s 30:23 premagala Gudme, Blaž Janc je k deseti zmagi Kataloncev prispeval en gol.

V skupini A je PSG zmagal pri zadnjem Eurofarm Pelister, v dresu katerega je Urban Lesjak zbral štiri obrambe, Nejc Cehte je dosegel en gol, Domen Tajnik pa ob porazu ni zadel.

Vodilni Kiel in Kielce sta se razšla z remijem (36:36).