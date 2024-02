Neobremenjeni Celjani: Nimamo česa izgubiti

Najmlajša ekipa v ligi prvakov iz Celja na dosedanjih tekmah ni dosegla nobene zmage nad Barcelono, Veszpremom, Magdeburgom, GOG Gudmejem, Portom in Wislo iz Plocka, jeseni je prvi medsebojni dvoboj+ v domačem Zlatorogu izgubila tudi z Montpellierjem z 29:31.

Nekoč slovensko obarvani Montpellier – v tem klubu so igrali Vid Kavtičnik, Borut Mačkovšek, Jure Dolenec, Matej Gaber, Dragan Gajić, Primož Prošt in Miha Žvižej – je trenutno na tretjem mestu močnega francoskega prvenstva.

Član dvakratnih zmagovalcev lige prvakov v sezonah 2002/03 in 2017/18 je tudi Staš Skube, za Montpellier pa igra tudi nekdanji krožni napadalec Celja, Hrvat Veron Načinović. V tej kakovostni ekipi so tudi Šveda Sebastian Karlsson in Lucas Pellas ter Brazilec Dos Santos in nekaj imenitnih Francozov, kot so Valentin Porte, Yanis Lenne in vratar Remi Desbonnet.

"Na tej tekmi nimamo česa izgubiti, lahko samo veliko pridobimo." Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

"Gre za zelo močno ekipo in vemo, kaj lahko pričakujemo. Na tej tekmi nimamo česa izgubiti, lahko samo veliko pridobimo. Predvsem so pomembne izkušnje, ki jih ta mlada ekipa pridobi na evropskih tekmah in nam lahko potem pomagajo v nadaljevanju sezone. Montpellier je zelo dobra domača ekipa, imajo zveste privržence in zagotovo nam ne bo lahko. Mi bomo dali vse od sebe in se odločno postavili na igrišču," pred tekmo v Franciji pravi trener Alem Toskić.

"Gre za izredno močno in uigrano ekipo, ki ima vedno visoke ambicije v Evropi"

"Vrača se liga prvakov. Vsi vemo, kaj v evropskem rokometu pomeni Montpellier. Gre za izredno močno in uigrano ekipo, ki ima vedno visoke ambicije v Evropi. Še pred nekaj leti so osvojili ligo prvakov. Mi gremo na tekmo neobremenjeni z željo prikazati čim boljšo predstavo. Dali bomo svoj maksimum in se borili za vsako žogo. Bomo videli, kaj bo to na koncu pomenilo," je dodal vratar Rok Zaponšek.

Drugi pari desetega kroga skupine B so GOG Gudme – Barcelona, Magdeburg – Wisla Plock in Porto – Veszprem.