Po mesecu in pol, po končanem evropskem prvenstvu, so se rokometaši vrnili v svoje klube in nadaljuje se državno rokometno prvenstvo. Rokometaši trebanjskega Trima so v 14. krogu lige NLB na derbiju premagali Celje Pivovarno Laško s 33:29.

Osrednja tekma kroga med vodilnimi Trebanjci in Celjani končala z zmago Dolenjcev. Izbranci slovenskega selektorja Uroša Zormana imajo zdaj dve točki prednosti pred Velenjčani, ki so zmagali na Škofljici, Celjani pa so po porazu nazadovali na tretje mesto in zaostajajo tri točke. Trebanjce čez teden dni čaka nova zahtevna tekma. V gosteh se bodo pomerili z Velenjčani.

Uroš Zorman Foto: www.alesfevzer.com Večji del prve polovice tekme je minil v znamenju Trebanjcev, ki so vseskozi bili v prednosti in nekajkrat povedli za štiri gole. Prvič v 21. minuti, ko je Jan Jurečič zadel za 13:9, lepo prednost štirih zadetkov so imeli tudi dve minuti pred odhodom na veliki odmor (18:14). A varovanci gostujočega trenerja Alema Toskića niso vrgli puške v koruzo. Na veliki odmor so se odpravili z najmanjšim možnim zaostankom (17:18), v začetku drugega pa po golu Mitje Janca prvič na dvoboju izenačili (18:18).

V 38. minuti je isti igralec svoje soigralce popeljal do prvega vodstva (21:20). Trebanjci so se po zaostanku dobro odzvali, njihova igra je dobila obrise iz prve polovice tekme, po delnem izidu 6:0 pa so v 50. minuti po golu Marka Kotarja povedli z 28:22. Toskićeva minuta odmora ni spremenila razmerja moči na igrišču. Trebanjci so imeli v zadnjih desetih minutah absolutni nadzor nad Štajerci, po njihovem vodstvu s 30:22 pa je bilo tudi vsem jasno, da bosta točki ostali na Dolenjskem. V trebanjski ekipi je bil najbolj učinkovit Jan Jurečič, v celjski pa Mitja Janc. Oba sta dosegla po 11 golov.

Velenjčani so vajeti igre v svoje roke prevzeli v drugi polovici prvega polčasa. Na veliki odmor so odšli s štirimi goli naskoka (17:13), v drugem polčasu pa so povsem zagospodarili na igrišču. S kolektivno predstavo so kmalu povedli za devet golov (25:16), največ pa so vodili za 11 - prvič 30:19, zadnjič 34:23.

Koprčani, ki krojijo sredino lestvice državnega prvenstva, so premagali predzadnjo Ljubljano. Ta je večji del prvega polčasa držala korak s Primorci, vendar dokončno pokleknila v uvodu drugega dela. Zdaj je Koper pri sedmih zmagah in prav toliko porazih, Ljubljana pa je vpisala 12. poraz ob dveh zmagah. Pri domačih je strelsko blestel Andraž Makuc, ki je dosegel 11 golov, Luka Pernovšek jih je pri gostih zbral šest.

Liga NLB, 14. krog:

Petek, 2. februar:

Sobota, 3. februar:

Nedelja, 4. februar:

Lestvica: