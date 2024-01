Fenomenalen finale, Francozi po podaljšku do četrtega naslova

V Nemčiji je danes padel zastor nad evropskim prvenstvom v rokometu. Za zlato odličje sta se v izjemnem finalu udarili reprezentanci Francije in Danske, po dveh petminutnih podaljških pa so se zmage, svoje četrte na prvenstvih stare celine veselili galski petelini. Zmagali so s 33:31. V boju za bron pa so Švedi razžalostili Nemce. Premagali so jih s 34:31 in si z bronom zagotovili tudi olimpijsko vozonico.

Finale v Kölnu je bil izjemno razburljiv in izenačen, po prvem polčasu je bilo 14:14, po 60 minutah igre 27:27, šele po dveh petminutnih podaljških so galski petelini strli trdožive Dance in se veselili še četrte zlate kolajno po evropskih prvenstvih v Švici 2006, Avstriji 2010 in na Danskem 2014 ter skupno šestega odličja z evropskih prvenstev. Poleg štirih zlatih kolajn imajo namreč še dve bronasti.

Pri Francozih je bil na današnji tekmi najbolj učinkovit Ludovic Fabregas z osmimi, pri Dancih pa Mikkel Hansen z devetimi goli. Za najkoristnejšega igralca turnirja pa je bil izbran francoski reprezentant Nedim Remili.

Danska je doživela šele drugi poraz na prvenstvu, prvega je proti Sloveniji, ostajajo pa pri dveh evropskih naslovih, ki so jih osvojili na Norveškem 2008 in v Srbiji 2012. Današnje srebro je bilo zanje osmo evropsko odličje, poleg dveh zlatih imajo še dve srebrne in štiri bronaste kolajne.

Foto: Guliverimage

Sedma švedska kolajna na prvenstvih stare celine

Švedi so na letošnjem tekmovanju v Nemčiji osvojili sedmo kolajno na evropskih prvenstvih, svojo prvo bronastega leska. Na Portugalskem 1994, Italiji 1998, Hrvaškem 2000, Švedskem 2002 ter na Madžarskem in Slovaškem 2022 so bili zlati, na Hrvaškem 2018 pa srebrni. Osmoljenci tekme za tretje mesto iz Nemčije ostajajo pri štirih kolajnah. Na turnirjih stare celine v Sloveniji 2004 in na Poljskem 2016 so bili zlati, na Švedskem 2002 srebrni, v Italiji 1998 pa bronasti.

Švedi so v boju za tretje mesto razžalostili Nemce. Foto: Guliverimage

Švedi so v prvi polovici tekme povsem zasenčili Nemce in se na veliki odmor odpravili s šestimi goli prednosti (18:12). Gostitelji so jim v končnici tekme zadihali za ovratnik (29:30), nato pa je na sceno stopil 37-letni švedski vratar češkega rodu Andreas Palicka in s skupno 19 obrambami preprečil popoln nemški preobrat. Pri Švedih je bil najbolj učinkovit Felix Claar, pri Nemcih pa Renars Uscins, oba sta dosegla po osem golov.

Slovenci končali kot šesti

Na letošnjem turnirju so vidno vlogo imeli tudi slovenski rokometaši, ki so po petkovem porazu proti Madžarom z 22:23 osvojili šesto mesto. Izbranci Uroša Zormana so v prvem delu tekmovanja v Berlinu premagali Ferske otoke, Poljsko in Norveško, v glavnem delu v Hamburgu še Nizozemsko in Dansko, medtem ko so izgubili proti Švedski in Portugalski.

EP v rokometu, finale in tekma za 3. mesto:

Nedelja, 28. januar:

Končni vrstni red: 1. Francija

2. Danska

3. Švedska

4. Nemčija

5. Madžarska

6. Slovenija

7. Portugalska

8. Avstrija

9. Norveška

10. Islandija

11. Hrvaška

12. Nizozemska

13. Španija

14. Črna gora

15. Češka

16. Poljska

17. Severna Makedonija

18. Gruzija

19. Srbija

20. Ferski otoki

21. Švica

22. Romunija

23. Grčija

24. Bosna in Hercegovina

