Nekdanji slovenski selektor popihal na dušo Urošu Zormanu

"Za to, kar so fantje dosegli na tem prvenstvu, je največja zasluga zagotovo njegova. Postavil je drugačen koncept igre, najbolj pomembno pa je, da vsi igralci v vsakem trenutku vedo, kaj je njihova vloga," je o delu slovenskega selektorja Uroša Zormana in predstavah slovenske izbrane vrste za Sportal povedal nekdanji slovenski selektor Tone Tiselj. Ta je bil kot vedno brez dlake na jeziku, če je v zadnjih letih na delo izbrane vrste iz njegovih ust letelo ogromno pripomb, pa je zgodba z letošnjim evropskim prvenstvom povsem drugačna.

Slovenska izbrana vrsta je v torek presenetila rokometno javnost in si ob veliki zmagi nad Dansko in pomoči Nizozemske podaljšala bivanje v Nemčiji vse do konca tedna. Medtem ko se je slovenska izbrana vrsta iz Hamburga preselila v Köln, kjer bo v petek odigrala svojo zadnjo tekmo na prvenstvu in se borila za končno peto mesto, pa nam je svoje vtise po igrah Slovencev zaupal nekdanji slovenski selektor Tone Tiselj, ki je slovensko izbrano vrsto leta 2004 popeljal do srebra na evropskem prvenstvu.

Slovenski rokometaši so na tem prvenstvu v drugem delu v Hamburgu izgubili proti Švedski (22:28) in Portugalski (30:33), premagali pa so Nizozemsko (37:34) in za konec še Dansko (28:25). V prvem delu tekmovanja v Berlinu so po vrsti ugnali Ferske otoke (32:29), Poljsko (32:25) in Norveško (28:27). In kako bi oceno predstav v Nemčiji strnil Tiselj? "Zelo dobro in kvalitetno, na koncu pa bo to tudi vrhunski rezultat. To je neka nova podoba generacije, ki je bila že prej večkrat uspešna. Vidi se, da strokovna ekipa dobro dela, spremenila je koncept igre in lahko rečem, da sem s tem, kar so naredili do zdaj, zelo zadovoljen. Sploh sem vesel za te fante, ki jim bo uspelo doseči kvaliteten rezultat, saj mi je bilo te generacije do zdaj kar malce žal. Potem ko so dokazali, da so lahko konkurenčni najboljšim na svetu, so zatem izgubili tri leta, zdaj pa se na malce drugačen način vračajo. Ta generacija ima še vedno potencial in pred njim so upam, da še dva tekmovanja, to so olimpijske igre letos, če jim uspe na kvalifikacijah, in svetovno prvenstvo na Hrvaškem, za katerega verjamem, da se lahko prebijejo v polfinale in v boj za kolajne, kjer so nekoč že bili," je proti prihodnosti pogledal Tiselj.

Na tem prvenstvu mu je v slovenski izbrani vrsti še posebej v oči padel Borut Mačkovšek. "Mislim, da je to eno najboljših, če ne celo najboljše prvenstvo Mačkovška v napadu, kjer je veliko bolj prepričljiv tako pri realizaciji kot pri asistencah. V obrambi pa tako ali tako njegov doprinos ni bil nikoli sporen."

Velika zmaga nad Dansko

Slovenci so na zadnjem obračunu prvič po 23. januarju 2000 premagali Dansko in prekinili danski niz 16 uradnih tekem brez poraza. Ob tem je Slovenija postala prva reprezentanca po januarju 2022, ki je ustavila Dansko, hkrati pa postala šele deveta izbrana vrsta, ki je v zadnjih desetih letih uspela premagati aktualno svetovno prvakinjo. "Zagotovo to ni majhna stvar. Danci in njihov selektor so hoteli to tekmo zmagati, ne glede na to, s kakšno ekipo so nastopili. Jaz sem bil mnenja, da bomo, ne glede na to, Dansko težko premagali, ker imajo res izjemno širok in kvaliteten kader. Res so spočili tri najbolj obremenjene igralce, tudi v prvem polčasu so spočili nekatere druge igralce, v drugi polčas pa so vstopili resno. Landina je v vratih zamenjal Nielsen, ki je v tem trenutku verjetno ob Švedu Palicki najbolj vroč vratar. Delovalo je, da bodo tekmo zaključili z zmago. A naši so se vrnili v igro in povsem zasluženo zmagali in danski selektor je bil kar precej nezadovoljen. Naši so v vseh pogledih igrali zelo dobro," je slovenske rokometaše pohvalil Tiselj.

"Veliko se je na tem turnirju govorilo tudi o utrujenosti, a sam te utrujenosti ne priznavam, ker je to prvenstvo neprimerno bolj humano. Prvo evropsko prvenstvo je trajalo devet dni in če si bil v boju za kolajno, si v devetih dneh odigral sedem tekem. Evropsko prvenstvo leta 2004 je trajalo deset dni in si odigral osem tekem, zdaj pa prvenstvo traja 18 dni in zmagovalec igra devet tekem. Počitka je neprimerno več kot včasih, tudi menjave niso bile tako pogoste kot so zdaj. Zato je bil tudi ritem igre naše reprezentance zelo visok, neprestano so pritiskali s hitrim izvajanjem centra, da Danci niso mogli menjati. Zelo disciplinarno so se vračali tudi v obrambo, kar proti takšni ekipi, kot je Danska, res ni enostavno."

"Mi imamo šest igralcev na zunanjih položajih, od tega je v obrambi zares kvaliteten Mačkovšek, dobro lahko odigra še Cehte, dočim so Vlah, Zarabec, Bombač in pa tudi že malce iztrošeni Dolenec v obrambi šibkejši in se je treba tudi temu prilagoditi. Uroš je neke novitete pokazal tudi v napadu. Kar me je razveselilo, je to, da sta višjo minutažo dobila dva mlajša igralca, Drobež v obrambi in Horžen v napadu. Oba sta to dobro izkoristila. Tudi Slatinšek Jovičić je dobro odigral tako v obrambi kot v napadu. Res lepa predstava naših, nikakor pa ne moremo po takšni tekmi reči, da smo mi tako kvalitetni kot Danci. Če bi imela ta tekma večji tekmovalni naboj, sem prepričan, da mi Dancev ne bi premagali in da so Danci v tem trenutku veliko kvalitetnejši kot mi," je prepričan Tiselj, ki pa je kljub temu zmago nad svetovnimi prvaki označil za velik dosežek.

"Tudi v preteklosti ne moremo govoriti, da je Slovenija vedno zmrznila ob igri proti velikim reprezentancam. To ni res. Slovenija je bila na velikih tekmovanjih že druga, tretja, četrta, peta, šesta in je premagovala že vse velike reprezentance. To je naredila že tudi ta generacija leta 2020. Ti fantje so zdaj po rezultatu tam, kjer so že bili," je prepričan Tiselj.

"Ta ekipa je veliko bolj homogena"

Dobre predstave Slovenije imajo še toliko večjo veljavo, ker so Slovenci že pred prvenstvom zaradi poškodb ostali brez številnih rokometašev, s težavami pa jim ni bilo prizaneseno niti na samem turnirju, posledično pa niso bila (pre)velika niti pričakovanja javnosti. "Če pričakovanja pred začetkom niso velika, zna biti to tudi pozitivna stvar. Potem imajo vsi več miru, mene v bistvu niso presenetili. Osem fantov iz te generacije je bilo zraven že pri osvojitvi medalje na svetovnem prvenstvu 2017 in ta generacija je bila četrta na evropskem prvenstvu na Švedskem. Večkrat so fantje dokazali, da imajo potencial. Res je, da manjkajo igralci, ki jih je treba nadomestiti in to so dobro naredili. Manjka Janc, predvsem za igro v obrambi in tranzicijo, vendar pa se njegov manko ne pozna toliko na primer v obrambi. Mislim, da se pozna tudi odsotnost Henigmana, ker bi imeli z njim še en močan člen v obrambi več. Manko srednjih zunanjih igralcev se tu ne pozna. Že vrsto let govorim, da večje število teh ni nujno. Spomnim se, da smo imeli eno leto kar pet zunanjih srednjih igralcev, zdaj pa se je pokazalo, da sta povsem dovolj. Prepričan sem, da če bi jih bilo več, bi bilo vse skupaj slabše," je prepričan Tiselj.

"Ta ekipa je veliko bolj homogena, naloge so razdeljene, ni nezadovoljstva ob igranju oziroma neigranju. V nekaterih pogledih so bile odsotnosti za to reprezentanco celo pozitivne, dobili pa smo tudi kakšnega novega igralca več. Sam sem imel pomisleke predvsem zaradi igre v obrambi, a so fantje dobro pokrpali luknje, uvedli so tudi nekaj novosti, malce drugačno postavitev kot v preteklosti. Odlično delo sta opravila tudi oba vratarja. Kot sem že rekel, je ta generacija večkrat že dokazala svoj potencial, žal pa mi je, da so izgubili nekje tri leta, ko so imeli priložnosti za kakšen bolj odmeven rezultat, a sem prepričan, da bodo imeli vsaj še dve priložnosti," je prepričan.

Pohvale na račun strokovnega štaba

Nekdanji slovenski selektor, ki je bil v preteklosti ob slabih rezultatih slovenske izbrane vselej brez dlake na jeziku, je tokrat pohvalil delo strokovnega štaba na čelu z Urošem Zormanom. "Kar se tiče vodstva in selektorja Zormana, je Uroš taktično izredno močan. Obvlada taktiko v vseh delih rokometne igre, dal je tudi nekaj novosti, tudi reprezentanca goji drugačen slog igre, kot ga je v preteklosti. Za to, kar so fantje dosegli na tem prvenstvu, je največja zasluga zagotovo njegova. Postavil je drugačen koncept igre, najbolj pomembno pa je, da vsi igralci v vsakem trenutku vedo, kaj je njihova vloga," je opažanje strnil Tiselj.

"S tem prvenstvom je Uroš pokazal, da se je razvil v zelo kvalitetnega trenerja in moram reči, da sem zelo vesel, da imamo v tem trenutku, kar se tiče vodenja članskih ekip, tri mlade, dobre trenerje. To so Zorman, Aleš Pajovič, ki je z Avstrijo naredil največje presenečenje tega prvenstva, tu zraven pa bi uvrstil še Branka Tamšeta. Večji problem vidim v delu trenerjev, ki delajo z mladimi in tisto, kar prihaja zraven. Nekatere reprezentance so svoje vrste že močno in uspešno pomladile, medtem ko zna biti to v prihodnosti za nas kar velik problem, na kar sem tudi prej že opozarjal," je na manko v podmladku opozoril nekdanji selektor.

Kdo bo prvak?

Slovenci bodo tako prvenstvo končali v Kölnu, kjer bo v nedeljo okronan nov evropski prvak. "Po tem, kar sem videl do zdaj, so tri ekipe daleč pred ostalimi. To so Danska, Švedska in Francija, ki pa je na nekaterih položajih šibkejša kot v preteklosti. Presenetljivo dobro igra Karabatić, ki je še vedno vodja ekipe, čeprav bo dopolnil že 40 let. V polfinalu pričakujem še Nemčijo, čeprav je njihov igralski kader in potencial veliko slabši, kot je bil v preteklosti, kar pa ne pomeni, da pred domačimi navijači ne morejo poseči najvišje. Ekipe, ki bodo zasedle od četrtega do 12. mesta, pa so po mojem mnenju zelo podobne ena drugi po kvaliteti in je pri končni uvrstitvi veliko odvisno od tega, kako se zadeve poklopijo," je še sklenil Tiselj.

