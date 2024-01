Izjemni Slovenci razorožili svetovne prvake in si priborili pot v Köln!

Slovenska rokometna reprezentanca je na zadnji tekmi drugega dela evropskega prvenstva v Hamburgu z 28:25 (17:14) prišla do velike zmage nad svetovno prvakinjo Dansko, ki je izgubila prvič na turnirju. Svetovni prvaki so si že pred tekmo s Slovenijo sicer zagotovili mesto v polfinalu, Slovenci pa so ob veliki zmagi in le remiju Portugalcev proti Nizozemski skočili na tretje mesto in si zagotovili pot v Köln ter na tekmo za končno peto mesto. S tem pa so Slovenci že uvrščeni tudi v kvalifikacije za olimpijske igre.

Slovenija : Danska 28:25 (17:14) Barclays Arena, gledalcev 8868, sodnika: Kurtagić, Wetterwik (oba Švedska).

Slovenija: Ferlin, Lesjak, Marguč 1 (1), Dolenec 1, Cehte 3, Slatinek Jovičić 1, Kodrin 1, Zarabec 2, Horžen 6, Bombač, Mačkovšek 4, Šiško, Novak 3, Vlah 5, Drobež, Suholežnik 1.

Danska: N. Landin, Nielsen, Kirkeloekke 6, M. Landin 2, Jakobsen 2, Lauge Schmidt, Lindberg 1 (1), Moellgaard, Mensah 2, M. Hansen, Joergensen 6, J. Hansen 1, Damgaard 3, Mensing 1, Hald 1, Madsen.

Sedemmetrovke: Slovenija 3 (1), Danska 1 (1).

Izključitve: Slovenija 6, Danska 4 minute.

Rdeči karton: /.

Slovenski rokometaši so na evropskem prvenstvu v zadnjem krogu drugega dela poskrbeli za eno največjih presenečenj in po dolgih 24 letih na kolena spravili rokometno velesilo Dansko, ki si je sicer že pred zadnjim krogom zagotovila prvo mesto in pot v polfinale, a to nikakor ne izbriše pomena veliki zmagi Slovenije, ki se bo tako borila za končno peto mesto tega prvenstva. Ta tekma bo na sporedu 26. januarja ob 15. uri v Kölnu, tekmec pa bo tretjeuvrščena reprezentanca skupine 1, kjer se sicer za polfinalno vstopnico borijo še Nemčija (5 točk), Avstrija in Madžarska (4 točke). Prva je že Francija, ki si je z osmimi točkami zagotovila polfinale proti Švedski. Sredine tekme v Kölnu bodo Avstrija - Islandija (15.30), Francija - Madžarska (18.00) in Nemčija - Hrvaška (20.30).

Slovenci že v kvalifikacijah za OI Na letošnjem evropskem prvenstvu si bo prvak zagotovil neposredno vozovnico za olimpijske igre v Parizu. Če bosta to Danska ali Francija, bo ta vstopnica pripadla naslednji najvišje uvrščeni reprezentanci, ki še ni kvalificirana (Danska je kvalificirana kot svetovni prvak, Francija kot gostiteljica). Naslednji dve najbolje uvrščeni ekipi, ki še nista kvalificirani za olimpijske igre ali olimpijske kvalifikacijske turnirje, pa bosta upravičeni do igranja na olimpijskih kvalifikacijskih turnirjih, ki bodo na sporedu marca. Vozovnico za olimpijske kvalifikacije imajo tudi že Švedi, ki so prav tako že uvrščeni v polfinale, pa tudi Nemci in Madžari, ki so še v boju za polfinale v skupini I. Brez vozovnice za kvalifikacijski turnir je poleg Slovenije med najboljšimi reprezentancami le še Avstrija, kar pomeni, da si je Slovenija že zagotovila mesto v kvalifikacijah. Poleg tega bi si Slovenci vozovnico za kvalifikacijski turnir priigrali tudi z lanskim desetim mestom na svetovnem prvenstvu, če bo Egipt, ki je že v polfinalu, postal afriški prvak. Finale tega turnirja bo na sporedu v petek.

Slovenci so prišli do velike zmage. Foto: Reuters

Izbranci selektorja Uroša Zormana so v Hamburgu v drugem delu najprej izgubili proti Švedski (22:28) in Portugalski (30:33), v nedeljo pa ugnali Nizozemsko (37:34) za boljši vtis po odličnem prvem skupinskem delu. Takrat so v Berlinu po vrsti padle reprezentance Ferskih otokov, Poljske in Norveške. Slovenski selektor na dvoboju proti Danski spet ni mogel računati na obolelega Blaža Blagotinška.

Danci spočili nosilce

Danci imajo z evropskih prvenstev dve zlati odličji (2008, 2012), nazadnje so bili leta 2022 na prvenstvu na Madžarskem in Slovaškem tretji. Trikrat so slavili na svetovnih prvenstvih (2019, 2021, 2023), leta 2016 so se veselili tudi olimpijskega naslova. Danska je tekmo proti Sloveniji odprla brez dveh najboljših strelcev ekipe Simona Pytlicka (27 golov do tekme s Slovenijo) in Mathiasa Gidsela (42 golov), ki jima je danski selektor ob še nekaj nosilcih igre Nikolaj Jacobsen ob že zagotovljenem polfinalu namenil nekaj več počitka. Slovencem je v prvih minutah ogromno sivih las povzročal danski vratar Niklas Landin, a mu je na drugi strani s podobno mero odgovarjal Klemen Ferlin. V peti minuti je Slovenija po zadetku Boruta Mačkovška prvič na srečanju povedla (2:1), v deveti minuti pa je Kristjan Horžen prvič na srečanju Slovence popeljal do prednosti s +2 (5:3).

Slovenci so navdušili z ekipno predstavo. Foto: Guliverimage

Slovenci so imeli zatem nekajkrat priložnost prednost povišati na tri zadetke, a so v napadu preveč grešili, Danci pa so ob koncu 18. minute po zadetku Niclasa Vesta Kirkelokkeja po dolgem času prišli do izenačenja (9:9). Slovenski selektor je nato po minuti odmora namesto Deana Bombača na položaj srednjega zunanjega v igro poslal Miho Zarabca, Slovenci pa so nato z dvema hitrima zadetkoma znova pobegnili na dva gola prednosti, slabih šest minut pred koncem prvega polčasa pa je po polprotinapadu za prvo vodstvo Slovenije s tremi goli (13:10) v polno meril Nejc Cehte.

V zadnjih minutah prvega polčasa je znova v slovenskih vratih blestel Ferlin, na račun teh pa so Slovenci ob polčasu in zadetku Staša Slatinška Jovičića s krila na odmor odšli s prednostjo 17:14. Horžen in Aleks Vlah sta bila v prvih tridesetih minutah za Slovenijo uspešna po trikrat.

Kristjan Horžen je v prvem polčasu dosegel tri gole, na koncu je bil s šestimi prvi strelec Slovenije. Foto: Reuters

Slab uvod v drugi polčas, Nielsen zaklenil vrata

Če so Slovenci ob koncu prvega polčasa blesteli, pa so v drugi polčas vstopili slabo, Danci so ekspresno z delnim izidom 3:0 izid poravnali na 17:17. Po dobrih petih minutah so Slovenci preko Domna Novaka vendarle prišli do prvega zadetka v drugem polčasu. V drugem polčasu je Landina v vratih zamenjal Emil Nielsen, ki je v prvih minutah drugega polčasa ubranil sedemmetrovko tako Gašperju Marguču kot Vlahu. To so Danci v napadu znali izkoristiti in so po slabih desetih minutah igre v nadaljevanju prvič na srečanju povedli s +2 (18:20). A Slovenci se niso predali, na polovici drugega polčasa so po vnovični menjavi Bombač-Zarabec, ki je poživil slovensko igro, ter delnem izidu 5:2 izid po dolgem času povedli (23:22).

Zasedba Uroša Zormana je v tretjem poskusu in sedmih minutah strelskega posta Danske sedem minut pred koncem po dolgem času povedla z dvema zadetkoma prednosti (24:22). V napetem zaključku je dve minuti in pol pred koncem ob vodstvu Slovenije s 25:24 uspešno v vratih Slovenije posredoval Urban Lesjak. Zorman je zatem vzel minuto odmora, Mačkovšek pa je Slovenijo dve minuti pred koncem povedel v vodstvo s 26:24. Zatem sta zmago Slovenije z goloma potrdila še Vlah in Zarabec, Slovenija pa se je veselila velike zmage z 28.25. V slovenski izbrani vrsti je Horžen dosegel šest zadetkov, Vlah je bil uspešen petkrat, Mačkovšek jih je prispeval štiri

Nizozemci priskočili na pomoč Sloveniji

Iz slovenske skupine sta si Danska in Švedska že zagotovili boj za kolajne, Sloveniji pa je že pred obračunom z Dansko izdatno pomagala Nizozemska, ki je odščipnila točko Portugalski in tako Slovencem omogočila boj za končno tretje mesto v skupini 2. Portugalska je danes po zaostanku skoraj skozi celotno tekmo na koncu prešla v vodstvo, a so Nizozemci v končnici našli pot do izenačenja. Nekaj sekund pred koncem po golu Jorna Smitsa izid poravnala na 33:33, nato pa Portugalci v zadnjem napadu niso zadeli, tekma se je končala z remijem, Nizozemci pa so prišli do svoje prve točke v drugem delu.

Nizozemci so remizirali s Portugalsko. Foto: Guliverimage

Švedska bo v skupini 2 zasedla drugo mesto, zmagovalka skupine je Danska. Tretji so Slovenci, četrti Portugalci, peti Norvežani in šesti Nizozemci. Ob 20.30 bo v slovenski skupini še tekma Švedska - Norveška, ki pa ne more spremeniti razmerij moči med reprezentancami.

EP v rokometu 2024, 14. dan

Torek, 23. januar:

Lestvice:

