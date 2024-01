Bradati Slovenec, ki ustvarja čudeže

Narobe svet v športni Avstriji. Zimski športi, kjer so severni slovenski sosedi tradicionalno močni, potekajo s polno paro, a jih je v zadnjih dneh zasenčil rokomet. Moštveni šport, v katerem Avstrijci niso vajeni doseganja odmevnejših rezultatov in druženja z elito, doživlja svojih pet minut slave, osrednji junak pa prihaja iz Slovenije. Aleš Pajovič, nekdanji strah in trepet rokometnih vratarjev, sloviti Bum Bum Pajo, je Avstrijo na evropskem prvenstvu v Nemčiji popeljal do zgodovinskih presežkov. Skoraj je ni več tekme, ob kateri se ne bi omenjale besede presenečenje, čudež ali senzacija. ''To je nekaj neverjetnega za Avstrijo. To je težko opisati z besedami,'' pojasnjuje 45-letni bradati Celjan.

Svojo prepoznavnost si je v rokometnem svetu ustvaril z vzdevkom Bum Bum Pajo. Aleš Pajovič je bil ponos slovenskega rokometa. Domovini je pred 20 leti pomagal do nepozabnega srebra na domačem evropskem prvenstvu, dvakrat zapored je nastopil tudi na olimpijskih igrah. Celje je zanj kmalu postal premajhen, tako da se je odpravil v tujino k evropskim velikanom, njegova surova moč, rokometna inteligenca in nepredvidljivi projektili z razdalje, s katerimi je paral živce vratarjem in (ne)postavljenim obrambam, so ga uvrščale med najboljše.

To ni več presenečenje

Vrsto let je ponosno nosil slovenski dres. Foto: Vid Ponikvar Izstopal je že kot rokometaš, nato pa ga je ljubezen do igre, še kako priljubljene v njegovi celjski Novi vasi, privedla do novih izzivov. V Avstriji, kjer je sklenil kariero, se je začel dokazovati kot trener. Čez nekaj let je stopil še stopničko višje in postal selektor. Avstrijski selektor. Prevzel je reprezentanco, katere vrednost v rokometnem svetu ni kotirala visoko, podobno povprečni so bili tudi njeni dosežki in dometi.

Pred štirimi leti je tako vstopil v obdobje neprestanega učenja, nabiranja izkušenj. Izbrana vrsta je postajala bolj zrela, ko pa je poskrbel še za boljše vzdušje, v katerem ga najbolj veseli spoznanje, da njegovi izbranci uživajo na tekmah in treningih, so ga nagradili še rezultati.

Na evropskem prvenstvu v Nemčiji so neporažene le štiri ekipe. To so Danska, Francija, Švedska in … v nasprotju z napovedmi pred začetkom tekmovanja, Avstrija! Foto: Guliverimage

Če bi presenetil enkrat, bi bilo to lahko naključje. Ali sosledje posebnih okoliščin. Če pa presenetiš večkrat, Avstrija je na tem evropskem prvenstvu odigrala pet tekem in ostala neporažena prav na vseh, čeprav se je pomerila tudi s tako neugodnimi tekmeci kot so denimo Hrvaška, Španija in Nemčija, s tem dokažeš, kako si tako uigrana reprezentanca zasluži več spoštovanja. Tudi zaradi tega, ker je prestopila mejo povprečnosti.

Domov so poslali Špance

Veselje Avstrijcev po dramatičnem remiju (33:33) v Mannheimu, ko so Špancem zaprli vrata nadaljevanja evropskega prvenstva. Foto: Reuters Zdaj se več kot upravičeno druži z evropsko elito, na nemških igriščih pa je šla celo tako daleč, da si je priigrala imenitno izhodišče pred zaključnimi boji, saj lahko sanja celo o največjih dosežkih. To pa so cilji, ki so se še nedolgo nazaj za avstrijski rokomet zdeli kot znanstvena fantastika. Govor je o polfinalu, zaključnem delu tekmovanja, kjer se delijo tudi medalje. In Pajovičeva Avstrija je blizu. Zelo blizu. Zlasti po zadnjem uspehu, odmevnem remiju proti Nemčiji, ko so Avstrijci spravili v slabo voljo 20 tisoč gledalcev v kölnski dvorani Lanxess Arena.

Evropsko prvenstvo so začeli tiho, brez pompoznih napovedi. Za uvod so premagali Romunijo, nato pa je sledil prvi izpit zrelosti. In resnice. Znova so se izkazali. Ustavili so tudi Hrvate, ki so pred tem nadigrali Špance kar za 10 zadetkov. Remizirali so s slovenskimi južnimi sosedi, jim preprečili veliko slavje, nato pa razžalostili še rokometno velesilo Španijo. Znova so remizirali (33:33). Da je bila drama popolna, so izenačili devet sekund pred koncem. Ta gol jih je popeljal v drugi krog tekmovanja, Špance pa poslal domov.

Srečen je, ko jih spremlja, kako igrajo s srcem in glavo

Če bi ohranil trend pozitivnih rezultatov, bi se lahko Aleš Pajovič z Avstrijo podal v boj za odličja. Foto: Guliverimage Pajovičevi izbranci pa se pri tem niso ustavili. Najprej so v sosedskem obračunu ugnali Madžare (30:29), ki so bili pred tem neporaženi na prvenstvu, nato pa jo zagodli še gostiteljem Nemcem! Kazalo je celo, da bodo vknjižili novo zmago v drugem delu, saj so še deset minut pred koncem vodili z 22:18. Gostitelji so se ob bučni podpori občinstva le prebudili, izkušnje, čeprav pri Nemcih ne manjka mladih igralcev, so vendarle naredile svoje, Avstrijcem pa se je začela tresti roka. Bili so tako blizu ogromnega podviga, a zapravili vodstvo.

Nemci so izenačili na 22:22, imeli v zadnjih sekundah celo napad za zmago, a se je končalo z remijem. Ta je bil za Avstrijce, čeprav so zapravili lepo prednost, še kako sladek. Proslavljali so ga kot zmago. Na lestvici so namreč ostali na drugem mestu, ki še pelje v polfinale. Odigrali bodo še tekmi s Francijo in Islandijo, tako da se jim odpirajo vrata raja.

23-letni avstrijski vratar Constantin Möstl je blestel na srečanju proti Nemčiji. Foto: Reuters

''Srečen sem, ko spremljam moje fante, kako igrajo s srcem in taktično dovršenostjo. Igrajo tudi z glavo. Na koncu smo proti Nemčiji osvojili točko. Lahko bi tudi dve, a sem zadovoljen tudi z eno. Normalno je, da pademo okrog 45. minute. To se nam dogaja vedno, saj imamo kratko klop, odigrali pa smo že peto tekmo v devetih dneh. Neverjetno, kaj vse je ubranil naš vratar Constantin Möstl,'' je po zlata vredni točki, osvojeni proti Nemčiji, ki pa bi bila lahko še slajša, saj so Avstrijci na tekmi vodili že za pet zadetkov, povedal Pajovič.

"Težko je pojasniti, kaj se dogaja"

Kapetan Nikola Bilyk je eden redkih avstrijskih reprezentantov, ki nastopa v Nemčiji. Foto: Guliverimage Pohvalil je obrambo 6:0, s katero mešajo štrene največjim. Avstrijski selektor piše prav posebno pravljico. Rokometa v deželi, kjer so v ospredju zimski športni junaki, ni še nikdar spremljala tako velika evforija.

"Ponosen sem na fante. Lepo jih je gledati, kako igrajo in se veselijo. Srečen sem, da sem lahko z njimi," piše najbolj bleščečo poglavje avstrijskega rokometa. Ko je evropsko prvenstvo pred štirimi leti potekalo v Avstriji, so bili osmi. To je za zdaj najboljši dosežek. V Nemčiji se spogledujejo še z bistveno boljšim rezultatom.

"Uživamo. To je nekaj neverjetnega za Avstrijo. To je težko opisati z besedami, a imamo že štiri točke. Neverjetno," bradati Slovenec, ki v zadnjih dneh v Avstriji uživa status velikega športnega junaka in še kako sposobnega stratega, težko dojema, kako visoko so njegovi varovanci na lestvici. In kako blizu polfinalu.

Avstrijo čaka danes najtežji izziv na tem prvenstvu. Aleš Pajović bo skušal ostati neporažen tudi proti vodilnim Francozom. Foto: Guliverimage

"Ne le polfinale, tudi kvalifikacije za olimpijske igre. Težko je pojasniti, kaj se dogaja, a gremo naprej. Če bodo fantje zdržali, pa verjamem, da bodo, je vse možno," Pajovič v pogovoru za Balkan Handball ne skriva prepričanja, da Avstrija na tem prvenstvu še ni rekla zadnje. Da lahko še koga premaga. Danes jo čaka najtežji izziv, dvoboj proti enemu največjih favoritov za osvojitev naslova, Franciji.

Francija ni s tega planeta, a ...

Francija, ki ima že zagotovljen nastop na olimpijskem turnirju v Parizu, si lahko že danes zagotovi nastop v polfinalu. Foto: Guliverimage Avstrijski selektor si ne dela utvar, s kom bo imel opravka. Francozi so tudi vodilni na lestvici, imajo maksimalnih šest točk. "Francija je pokazala, da so vesoljci. Kot da niso s tega planeta. Na vsakem igralnem položaju imajo 100 izjemnih igralcev. Res bo težko, a bomo videli. Najprej se moramo odpočiti, nato pa korak po korak," napoveduje nekdanji as Celja, Ciudad Reala, Kiela, Magdeburga, TuS N-Lübbecke in Graza, kjer je leta 2016 sklenil kariero. Takrat se je odločil, da rokometno poslanstvo nadaljuje v Avstriji, s katero bi se lahko letos uvrstil tudi na kvalifikacijski olimpijski turnir.

To bi bil velik uspeh. Avstrija je v rokometu nastopila na olimpijskih igrah le enkrat. Davnega leta 1936 v Berlinu, ko je v konkurenci šestih reprezentanc zasedla drugo mesto. Nato je ni bilo več nikoli.

38-letni avstrijski reprezentant Janko Božović je del kariere prebil tudi v Ljubljani. Foto: Guliverimage

Pogled na igralski kader, s katerim razpolaga selektor Pajovič, priča o tem, da v avstrijski reprezentanci ni veliko zvezdniških imen. Večina igralcev nastopa za domače avstrijske klube! V nemški bundesligi denimo nastopata le dva. Kapetan Nikola Bilyk v Kielu ter Lukas Hutecek v Lemgu. Veteran Janko Božović, ki je star 38 let in se je rodil v Črni gori, nastopa v Kuvajtu. Ko je bil mlajši, se je 204 cm visok rokometaš mudil tudi v Sloveniji, saj je med letoma 2009 in 2011 igral za ljubljanski Slovan.

V tujini igrajo še Boris Živković, rokometni kruh si služi na Poljskem (Azoty-Pulawy), Sebastian Frimmel se dokazuje na Madžarskem (Pick Szeged), Lukas Herburger pa v Švici (Kadetten Schaffhausen). In to je to.

Selektor Pajovič jim je vcepil tisto, kar dela ekipe največje. Složnost, pripadnost, uživanje v igri. Ekipni duh raste iz tekme v tekmo, nov vrhunec pa bo dosegel danes ob 18. uri. Takrat, ko se bo v Kölnu začel nov spektakel. Ko bo skušala Avstriji ostati še šestič zapored neporažena in pokvariti načrte veliki Franciji.