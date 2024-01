Nova senzacija Pajoviča, Avstrija po nori tekmi presenetila tudi Nemčijo!

Rokometaši Francije, eni izmed največjih favoritov za naslov evropskega prvaka, so v 2. krogu drugega dela tekmovanja ugnali Islandce (39:32) in se utrdili na prvem mestu. Na lestvici so jim presenetljivo najbližje Avstrijci. Pod vodstvom selektorja Aleša Pajoviča so še vedno neporaženi na tem prvenstvu. Tokrat so presenetili gostiteljico Nemčijo (22:22) in osvojili točko, s katero so zadržali drugo mesto. Na tretjem mestu so Madžari, ki so v sosedskem spopadu pokvarili načrte oslabljeni Hrvaški (29:26).

Po drugem krogu drugega dela evropskega prvenstva v rokometu je v skupini 1 najbližje polfinalu Francija. V drugem delu tekmovanja je po Hrvaški vzela mero še Islandiji, tako da se je z maksimalnimi šestimi točkami utrdila na prvem mestu. Galski petelini so ugnali Islandijo z 39:32, tako da jim lahko preboj v polfinale prepreči le še čudež.

Ludovic Fabregas je mrežo Islandije zatresel šestkrat. Foto: Reuters

Med strelce so se vpisali vsi francoski rokometaši, ki so stopili na igrišče. Največ zadetkov sta dosegla Ludovic Fabregas in Melvyn Richardson (oba šest). Toliko zadetkov so pri poražencih dosegli tudi Odinn Rikhardsson, Viggo Kristjansson in Ellidi Vidarsson. 39-letni Nikola Karabatić je s tremi goli še popravil strelski rekord evropskih prvenstev. Po novem je na tekmovanjih stare celine dosegel že 292 zadetka.

Madžari so v sosedskem obračunu vzeli mero Hrvatom in si izboljšali možnosti za napredovanje v polfinale. Foto: Reuters

Hrvaški rokometaši so doživeli nov udarec. Po evforičnem začetku evropskega prvenstva, ko so nadigrali Španijo kar za +10, so sledili manj prijetni trenutki. Po remiju z Avstrijo so ostali brez poškodovanega Ivana Martinovića, v drugem delu tekmovanja pa po Franciji izgubili še z Madžarsko. V obračunu slovenskih sosed so bili Madžari boljši z 29:26. Vodili so skoraj vso srečanje, prvi junak srečanja pa je bil madžarski vratar Laszlo Bartucz. Zbral je kar 16 obramb. V napadu je bil najbolj učinkovit Imre Bence s sedmimi, pri Hrvatih pa Tin Lučin in Filip Glavaš, oba sta dosegla po pet zadetkov.

Kapetan Hrvaške Domagoj Duvnjak zaradi bolezni znova ni mogel pomagati soigralcem na dvoboju drugega dela EP. Foto: Guliverimage

Evropska pravljica Pajovičeve Avstrije se nadaljuje

V večernem sporedu pa je v Kölnu znova nase opozorila Avstrija in nadaljevala imeniten niz na letošnjem evropskem prvenstvu. Najprej je najprej premagala Romunijo, nato remizirala s Hrvaško in Španijo, na uvodni tekmi drugega dela ugnala še Madžarsko, tokrat pa je pokvarila načrte Nemčiji. Dvoboj, ki je bil napet do zadnje sekunde, Avstrija pa je v zadnjih deset minut vstopila s prednostjo 22:18, a nato ni več niti enkrat zatresla mreže gostiteljev, se je končal z neodločenim rezultatom 22:22.

Avstrijski rokometaši so ostali neporaženi tudi proti Nemcem v dvorani Lanxess Arena v Kölnu. Pri Nemcih je bil najbolj učinkovit Juri Knorr s šestimi, pri Avstrijcih pa Mikola Bylik s petimi goli. Izkazala sta se tudi oba vratarja, Avstrijec Constantin Möstl je zbral 17, njegov sloviti nemški kolega Andreas Wolff pa 14 obramb. Foto: Reuters

Nemci so nadoknadili zaostanek -5, kaj več od točke, s katero ostajajo na lestvici na četrtem mestu, pa si niso uspeli priboriti. Selektor Aleš Pajovič tako z Avstrijci na letošnjem EP še ni izgubil, po zlata vredni točki proti favorizirani Nemčiji pa se je še približal sanjskemu podvigu, nastopu Avstrije v polfinalu in borbi za medalje.

Slovenska izbrana vrsta bo v nedeljo igrala še proti Nizozemski (15.30), za konec drugega dela pa še proti favorizirani Danski v torek ob 18. uri.

EP v rokometu 2024, 11. dan

Sobota, 20. januar:

Lestvice:

