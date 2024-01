Francozi zagrenili življenje Hrvatom, nova senzacija Slovenca

Dan po visokem porazu s Švedsko so imeli slovenski rokometaši na evropskem prvenstvu v Nemčiji prost dan. Prvič v drugem delu tekmovanja so se predstavile reprezentance v skupini 1. Avstrija, ki jo vodi Aleš Pajovič, je s 30:29 premagala Madžarsko in poskrbela za novo presenečenje, nato je Francija po hudem boju strla odpor Hrvaške, ki ni mogla računati na pomoč obolelega kapetana Domagoja Duvnjaka. Francoski veteran Nikola Karabatić je postavil nov rekord evropskih prvenstev. V sklepnem dejanju dneva je Nemčija premagala Islandijo s 26:24.

Nikola Karabatić je pri 39 letih postal najboljši strelec v zgodovini evropskih prvenstev. Foto: Reuters V poslastici dneva je Francija odpravila Hrvaško in se povzpela na vrh lestvice. Čeprav Hrvaška ni mogla računati na bolnega kapetana Domagoja Duvnjaka, že od prej pa do konca prvenstva izgubila Ivana Martinovića, je odlično vstopila v obračun s favorizirani Francozi. Po desetih minutah je imela v žepu dva zadetka prednosti, a je nato sledil odgovor galskih petelinov. Po preobratu so povedli za +3, a se je nato na vratih Hrvaške razigral mladi vratar Dominik Kuzmanović in pomagal soigralcem do izenačenja. Prvi polčas se je tako končal brez zmagovalca (18:18).

V nadaljevanju so Francozi počasi prevzemali pobudo in si priigrali tesno prednost. Vseeno pa se Hrvati niso predali in imeli še v zadnji minuti priložnost, da se približajo le na gol zaostanka. Za kaj več jim kljub izjemnim obrambam Kuzmanovića, zbral jih je kar 13, ni uspelo, Francozi, eni izmed največjih favoritov za osvojitev zlate medalje, so na koncu zmagali s 34:32.

𝐋𝐄𝐆𝐄𝐍𝐃𝐀𝐑𝐘 🤩 With 𝟮𝟴𝟵 𝗚𝗢𝗔𝗟𝗦 Nikola Karabatic has scored more than anyone ever in Men’s EHF EURO history 🔥



Is there anything left to say about him? 🤯#ehfeuro2024 #heretoplay @FRAHandball pic.twitter.com/JyC8eEtSPL — EHF EURO (@EHFEURO) January 18, 2024

Za igralca dvoboja je bil proglašen Francoz Dika Mem, ki je dosegel šest zadetkov, enega manj pa je prispeval mladostni veteran, 39-letni Nikola Karabatić in s tem poskrbel za rekord, saj je postal najboljši strelec v zgodovini evropskih prvenstev. Skupno jih je dosegel že 289, tako da bi lahko na prvenstvu v Nemčiji presegel rekordno mejo 300 zadetkov.

Pajovičevi izbranci ostajajo senzacija prvenstva

Aleš Pajovič je po zmagi nad Madžarsko Avstrijce povedel do trenutnega prvega mesta na lestvici. Foto: Guliverimage To ni več naključje, Avstrija je po zmagi nad Romunijo (31:24) ter senzacionalnima remijema s Hrvaško (28:28) in Španijo (33:33), kar ji je zadostovalo za napredovanje v drugi del tekmovanja, prekrižala načrte še Madžarski. Slovenski severni sosedi so pod vodstvom stratega Aleša Pajoviča priredili novo presenečenje. Ugnali so Madžarsko (30:29), ki je vodila vse do 43. minute, nato pa priznala premoč sosedom. V napeti končnici je postal junak srečanja Nikola Bilyk, ki je 17 sekund pred koncem dosegel zmagoviti zadetek. Skupno jih je dosegel osem in bil najboljši strelec srečanja.

Avstrijci tako pod vodstvom Pajoviča na tem evropskem prvenstvu sploh še niso izgubili. ''Tega se ne da opisati. Noro je, kaj počnemo,'' je navdušen Avstrijec Lukas Huteček, ki se je proti Madžarski izkazal s šestimi zadetki.

Nemci so strli trd islandski oreh. Foto: Guliverimage

Nemčija je proti Islandiji prav tako bila izenačeno bitko, v kateri ne ena ne druga ekipa nista vodili za več kot dva zadetka. Na koncu so obračun dobili Nemci. Sigvaldi Björn Gudjonsson je 47 sekund pred koncem še znižal zaostanek na 24:25, toda vse dvome o zmagovalcu je štiri sekunde pred iztekom rednega dela razrešil Julian Köster. S šestimi goli je bil najboljši v nemški vrsti sicer najboljši Juri Knorr, v islandski pa jih je toliko dosegel Janus Dadi Smarason.

Naslednji tekmec Slovenije v Hamburgu bo Portugalska. Dvoboj bo na sporedu v petek ob 15.30. Nato za Zormanove varovance sledita še nedeljski obračun proti Nizozemski (15.30) in torkov spopad z Dansko (18.00).

EP v rokometu 2024, 9. dan

Četrtek, 18. januar:

Lestvice:

Preberite še: