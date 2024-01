Uradno: Saša Dončić v novi vlogi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vodstvo Košarkarske zveze Slovenije (KZS) je na današnji novinarski konferenci predstavilo novega člana. Novi športni direktor KZS je postal Saša Dončić, ki tako prevzema vlogo, ki je do zdaj na KZS še ni bilo.

Saša Dončić Foto: Vid Ponikvar

Po nepričakovanem odhodu Raša Nesterovića lansko poletje z mesta generalnega sekretarja Košarkarske zveze Slovenije so pri slovenski košarkarski krovni zvezi v začetku decembra na njegovo mesto ustoličili Aleša Križnarja. Že takrat pa so napovedali, da bodo v bližnji prihodnosti okrepili tudi strokovni štab KZS, v kateri je imel v preteklosti kot bivši košarkar in mentor veliko vlogo ravno Nesterović. Manko, ki je nastal ob njegovem odhodu, bo zdaj med drugim skušal zapolniti Saša Dončić, ki bo prevzel vlogo športnega direktorja KZS. Njegova glavna naloga pa bo spremljanje mladih košarkarjev.

Devetinštiridesetletni Dončić je v zadnjih letih ves čas od blizu spremljal dogajanje v reprezentanci, dolga leta je opravljal vlogo strokovnega sodelavca za televizijo, na zadnjem svetovnem prvenstvu na Okinavi in v Manili pa se je mudil v vlogi navijača. Pred tem je deloval tudi kot trener, nazadnje je vodil Ilirijo, pred tem je vihtel dirigentsko palico pri Šentjurju, trenerske izkušnje pa si je nabiral tudi v Radovljici in Škofji Loki.

Prvič se bo 49-letni nekdanji košarkar v novi vlogi preizkusil že konec februarja, ko bo Slovenija odigrala prvi dve tekmi v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo. Slovenci se bodo v Areni Bonifika najprej 22. februarja pomerili z Ukrajino (ob 18. uri), nato pa tri dni kasneje še z Izraelom (ob 18. uri).

Novopečeni dedek Saša Dončić se je sicer v preteklih dneh mudil v Teksasu pri sinu Luki in njegovi družini.

