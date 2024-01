Vrnitev Luke Dončića v čustvenem večeru

Sredin večer v ligi NBA je minil v znamenju v spomin na nekdanjega košarkarja in pomočnika Golden State Warriors Dejana Milojevića, ki je v sredo umrl za posledicami srčnega zastoja. Ekipe v ligi NBA so se mu ena za drugim poklonile z minutami molka, z objavami na družbenih omrežjih pa so se evropskemu prvaku iz leta 2001 z Jugoslavijo poklonili tudi številni strokovnjaki in košarkarski delavci, med drugim tudi Luka Dončić. "Počivaj v miru Deki!" je na Twitterju zapisal Slovenec.

Luka Dončić in Dejan Milojević Foto: Guliverimage

Vrnitev Dončića po treh tekmah

Ta je ob veliki črni piki v sredinem dnevu po treh tekmah premora zaradi zvina gležnja stopil na parket na gostovanju pri Los Angeles Lakers. "Lahko le upamo, da nam bo kalifornijsko sonce pomagalo pri nabiranju moči in počitku," je na zadnji novinarski konferenci pred odhodom v Los Angeles na vprašanje, kdaj se bodo na parket vrnili poškodovani košarkarji, med njimi tudi Luka Dončić, odvrnil strateg Dallasa Jason Kidd, ki se mu je želja izpolnila, a so njegovi varovanci na prvem gostovanju po sedmih zaporednih domačih tekmah ostali praznih rok.

Los Angeles Lakers : Dallas Mavericks 127:110 Učinek Luke Dončića 33 točk (10/15 za 2, 2/9 za 3, 7/9 prosti meti), 13 sk., 10 as., 2 ukr. žogi, 2 blokadi, 4 izg. žoge v 36:12 Strelci: Russell 29 (5/7 za 3), Davis 28 (12 sk., 9 as.), James 25 (8 sk., 8 as.); Dončić 33, Lively II 16 (11 sk.), Hardaway Jr. in Irving 12

Dallas v tej sezoni igra po principu toplo-hladno, ogromno težav pa zasedbi iz Teksasa predstavljajo težave s poškodbami, ki so močno ohromile zamisli Jasona Kidda in strokovnega štaba. "Težko je ocenjevati to skupino košarkarjev. Z vsemi poškodbami, ki jih imamo, mislim, da smo postavili rekord v franšize v številu različnih prvih peterk. A ne smemo se pritoževati, s tem se spopadajo vse ekipe," je bil po zadnji zmagi jasen Kidd. Ta je v tej sezoni res veliko eksperimentiral, na 41 tekmah je kar 23-krat spremenil začetno postavo, kar je največ v polovici sezone franšize.

James je obračun končal pri 25 točkah, osmih skokih in prav toliko asistencah. Foto: Guliverimage

Dončić je v tej sezoni izpustil sedem tekem, tudi zadnje tri, na katerih so bili njegovi soigralci dvakrat uspešni. Tokrat sta srečanje z Lakersi izpustila Dante Exum in Josh Green, ki je zbolel, medtem ko je Jason Kidd skupaj z zdravniško službo Dončiću tik pred srečanjem prižgal zeleno luč in dejal, da bodo njegove igralne minute odvisne tudi od počutja na parketu v nekaj prvih minutah. Slovenec je že v prvi minuti takoj dvakrat odlično z asistencama zaposlil Derecka Livelyja II, tri minute pred koncem prve četrtine pa se je prvič usedel na klop.

Trojni dvojček številka 37

Dončić je na koncu srečanje, čeprav ni bil pretirano razpoložen pri metu, končal s svojim 37. trojnim dvojčkom v karieri, v katerem je presegel mejo 30 točk – 33 točk, 13 skokov, deset asistenc, s čimer se je zdaj na lestvici lige NBA po številu trojnih dvojčkov s 30 doseženimi točkami izenačil z LeBronom Jamesom, ki mu je to prav tako uspelo na 37 tekmah. Lakers so sicer prvo četrtino dobili z 32:26, rahlo prednost pa so domači imeli tudi skozi celotno drugo četrtino, na polčas pa so se podali s prednostjo 55:53. Dončić, ki je imel vidno nekaj težav tudi z utrujenostjo, se je tik ob koncu prvega polčasa zapletel v prepir z enim izmed gledalcev. Že v prvem polčasu je Slovenec dosegel 20 točk, devet skokov in šest asistenc.

Luka Doncic was going at it with a fan at the end of the first half 👀 pic.twitter.com/VOwsIJl6Bt — Ahn Fire Digital (@AhnFireDigital) January 18, 2024

Lakers so v drugi polčas vstopili odločno in po odlični akciji LeBrona Jamesa in Anthonyja Davisa po dobrih treh minutah igre ušli na +10 (69:59). Slabih pet minut pred koncem tretjega dela je prednost gostiteljev po trojki prvega strelca D'Angela Russlla narasla na 22 točk (89:67). Gostje, ki niso bili razpoloženi v napadu, do konca srečanja niso več ogrozili vodstva Lakersov. Domači so tretjo četrtino dobili z 42:27. Mavericks so zadeli le enajst trojk iz 40 poskusov, na drugi strani so jih Lakers metali bolj "racionalno" (12/28), ob tem je zasedba Jasona Kidda izgubila tudi 15 žog. Na koncu so domači slavili s 127:110 in tako na tretji medsebojni tekmi v tej sezoni prvič slavili.

Vrhunci tekme:

Poleg Dončića je bil pri Dallasu strelsko najuspešnejši Lively II, ki je 16 točkam dodal še enajst skokov, slab strelski večer je za Timom Hardawayem Jr., ki je dosegel 12 točk, a zgrešil vseh sedem poskusov za tri točke. Pri 12 točkah pa je srečanje končal tudi Kyrie Irving, ki je v prvi četrtini v boju za žogo grdo trčil z Jamesom, za nekaj časa odšel celo v garderobo, a se nato vrnil v parket, kjer pa po nekaj mojstrskih predstavah tokrat ni imel svojega večera. Pri gostiteljih je vloga prvega strelca pripadla Russllu z 29 točkami (5/7 za 3), Davis, ki je bil nerešljiva uganka za Maxija Kleberja, je 28 točkam dodal 12 skokov in devet asistenc, James pa je obračun končal pri 25 točkah, osmih skokih in prav toliko asistencah.

Trk Jamesa in Irvinga:

This angle of LeBron James barreling into Kyrie Irving 😳



Irving went back to the Mavs locker room.



(via @Romanalexandrrr)pic.twitter.com/8eNE8kHc1C — ClutchPoints (@ClutchPoints) January 18, 2024

Košarkarji Dallas Mavericks bi morali naslednjo tekmo igrati v noči na soboto (4.00), ko je napovedan obračun z Golden State Warriors. Ti sicer po smrti Milojevića danes niso stopili na parket, saj je bila tekma z Utah Jazz prestavljena, pod vprašajem je tudi naslednja z Dallasom. "NBA žaluje zaradi nenadne smrti pomočnika trenerja Golden Stata Dejana Milojevića, ljubljenega kolega in dragega prijatelja mnogih v svetovni košarkarski skupnosti. Poleg tega, da je Dejan leta 2022 osvojil naslov prvaka lige NBA v svoji prvi sezoni z Warriors in bil mentor nekaterim najboljšim igralcem na svetu, je imel Dejan odlično mednarodno igralsko kariero in bil ugleden glavni trener v Srbiji. V tem tragičnem času izrekamo iskreno sožalje njegovi ženi Nataši, njunima otrokoma Nikoli in Maši ter organizaciji Warriors," je ob tragičnem dnevu sporočil komisar lige Adam Silver.

Siakam v Indiano Pascal Siakam, ki naj bi pred tem požel tudi zanimanje Dallas Mavericks, bo dres Toronta zamenjal za dres Indiane, v menjavo pa so bili vpleteni tudi New Orleans Pelicans. Raptors so v menjavi za 29-letnega zvezdnika dobili košarkarja Indiane Brucea Browna in Jordana Nworo, Kiro Lewisa iz New Orleansa ter dva izbora v prvem krogu nabora leta 2024 in en izbor na naboru 2026. Indiana je poleg Siakama dobila izbor v drugem krogu naboru s strani pelikanov.

Rajaković zmago posvetil pokojnemu prijatelju

Toronto je prvič po naznanitvi odhoda Pascala Siakama odgovoril z zmago proti Miami Heat (121:97). Raptors so na parketu zagospodarili že v prvi četrtini, ki so jo dobili z 41:18, do polčasa pa je prednosta narasla na 78:43. Prvi strelec Toronta je bil Gary Trent Jr. z 28 točkami, pri Miamiju so jih Jimmy Butler, Bam Adebayo in Tyler Herro prispevali po 16. Svojemu velikemu prijatelju Milojeviću se je po tekmi poklonil trener Toronta Darko Rajaković. "Dejana sem poznal že od mladosti," je dejal Rajaković. "Bil je vzornik kot igralec, kot moški, kot mož, kot trener – nekdo, ki sem ga resnično občudoval in ga zelo spoštujem. To je res žalosten dan za celotno skupnost NBA."

Raptors head coach Darko Rajakovic on the passing of his friend, Golden State assistant coach Dejan Milojevic:



“Really tough day for the NBA community. I knew Dejan since I was a teenager. He was a role model as player, as a man, as a husband as a coach.” pic.twitter.com/wLS2mmY4li — Toronto Star Sports (@StarSports) January 17, 2024

Po tekmi je čustveni Rajaković razkril, da je akcija, ki so jo Raptors izvedli ob prvi posesti žoge, zamisel Milojevića. "Svojim fantom sem rekel, da jih imam rad," je po tekmi dejal Rajaković, v njegovih očeh pa so se pojavile solze. "Uvodna igra v igri … Deki, moj prijatelj, te akcije sem se naučil od njega in to je tisto, kar je prinesel v NBA, to je prinesel Golden Statu. To je bil danes v prvi akciji naš poklon njemu in to zmago posvečam svoji ekipi in Dekiju," je v solzah dejal 44-letni Rajaković.

Boston do nove zmage, visok poraz Milwaukeeja

Pod tretjo zaporedno zmago so se podpisali košarkarji Bostona, ki so s 117:98 premagali San Antonio Spurs. Odločila je druga četrtina, ki jo je najuspešnejša ekipa lige dobila s 40:20. Jayson Tatum je ob 32. zmagi sezone dosegel 24 točk, na drugi strani jih je Victor Wembanyama ob že 33. porazu svoje ekipe prispeval 27.

Visok poraz so doživeli košarkarji Milwaukeeja, ki so s kar 95:135 klonili na gostovanju pri Clevelandu. Sreačnje je zaradi težav z desno ramo izpustil Giannis Antetokounmpo, v njegovi odsotnosti pa je pri nerazpoloženih Bucksih, ki so zadeli le 40 odstotkov metov iz igre, vloga prvega strelca pripadla Damianu Lillardu s 17 točkami. Georges Niang je za Cavaliers dosegel pet trojk iz šestih poskusov, tekmo je končal pri 33 točkah.

Liga NBA, 17. januar

Lestvica

